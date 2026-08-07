Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε μοιράστηκε καλοκαιρινές στιγμές με τον Ματίας Λεσόρ και τον Σιλβέν Φρανσίσκο γεμίζοντας τις μπαταρίες του πριν την απαιτητική σεζόν με τον Παναθηναϊκό.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετρά αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν, στην οποία θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όμως μέχρι τότε απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες χαλάρωσης πριν μπει σε ρυθμούς προετοιμασίας.

Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ μοιράστηκε στα social media στιγμές από το καλοκαίρι του, με την παρέα του να έχει έντονο «γαλλικό» και πράσινο χρώμα. Ο Γιαμπουσέλε βρέθηκε μεταξύ άλλων στο πλευρό του συμπατριώτη του και νέου συμπαίκτη του στους «πράσινους», Ματίας Λεσόρ, αλλά και του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος επίσης θα ενισχύσει την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στην παρέα των Γάλλων άσων βρέθηκαν ακόμη μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και του NBA, όπως ο Ρούντι Γκομπέρ, ο Βενσάν Πουαριέ, ο Έλι Οκόμπο και ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό όπου πολλοί από τους προαναφερθέντες έδωσαν το «παρών» στον γάμο του Ματ Στράζελ, πριν ακολουθήσει η εξόρμηση στη Μύκονο μαζί με αρκετούς Γάλλους διεθνείς.