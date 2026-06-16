Κάθε ώρα που περνάει είναι πολύ κρίσιμη αναφορικά με τις προσπάθειες που κάνει ο Παναθηναϊκός για το «ναι» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μετά το «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Εργκίν Άταμαν άρχισαν να «τρέχουν» και οι εξελίξεις στο «πράσινο» στρατόπεδο.

Το θέμα της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ομάδα έχει τεθεί σε πρώτο πλάνο, με τους «πράσινους» να έχουν ρίξει όλο το βάρος στην υλοποίηση του μεγάλου deal με τον Σέρβο προπονητή.

Προς το παρόν τίποτε δεν θεωρείται δεδομένο και τελειωμένο όπως μπορεί να παρουσιάζεται. Παρόλα αυτά υπάρχει δεδομένη επιθυμία και των δύο πλευρών για συνεργασία (σ.σ. κάτι που προκύπτει και από τη Σερβία όσον αφορά τη πλευρά του «Ζοτς») με αποτέλεσμα ολοένα και να πλησιάζει ο «Ζοτς» στον πάγκο του Παναθηναϊκού ύστερα από 14 χρόνια. Κάτι που θα προκαλέσει και την έκρηξη χαράς και ενθουσιασμούς στις τάξεις των φίλων της ομάδας

Το «τριφύλλι» κάνει πολύ προσεκτικές κινήσεις τις τελευταίες ώρες, το κλίμα είναι πολύ καλό και οι πιθανότητες της μεγάλης επιστροφής ολοένα και να αυξάνονται. Μέσα στις επόμενες ημέρες (αν όχι ώρες) αναμένεται να υπάρχει και οριστική εξέλιξη στο θέμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος -και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες- έχει πάρει την απόφασή του να επιστρέψει στους πάγκους.

Και αν μη τι άλλο διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε για 13 σερί χρόνια και δη από το 1999 έως και το 2012 έχοντας κατακτήσει πέντε φορές το τρόπαιο της Euroleague. Και αυτή τη στιγμή φέρεται ως ο ιδανικός προορισμός για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα των δικών του επιτυχιών με τον σύλλογο του τριφυλλιού.

Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός του δίνει ολοκληρωτικά τα κλειδιά της ομάδας και του «Telekom Center Athens» προκειμένου να είναι το απόλυτο αφεντικό τα επόμενα χρόνια.