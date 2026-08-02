Γιαμπουσέλε: «Στους Νικς μετά από 2-3 κακά ματς θέλουν να σε ανταλλάξουν»

O Γκέρσον Γιαμπουσέλε στάθηκε στο ΝΒΑ και την εμπειρία του από τους Νικς, ενώ έβγαλε το καπέλο στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για μία νέα εποχή, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας. Οι «πράσινοι» ήδη έχουν ενισχυθεί σημαντικά και μια από τις λαμπερές προσθήκες, είναι αυτή του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος έρχεται από το NBA.

Ο Γάλλος διεθνής μίλησε στην ΑS και αναφέρθηκε στο πέρασμα του τόσο από τους Νικς όσο και από τους Μπουλς στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Για την αποχώρηση του από τους Νικς: «Μίλησα με τη σύζυγό μου, τους ατζέντηδες μου, τον μέντορά μου. Είναι μια σημαντική απόφαση. Και δεν είναι κάτι που το λέω εύκολα. Ήταν μια μακρά διαδικασία, υπήρχαν πολλά ερωτήματα. Θυμήθηκα Γάλλους συμπαίκτες που είχαν περάσει το ίδιο πράγμα, που ήταν εκεί χωρίς να παίξουν για χρόνια. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και εγώ αποφάσισα να φύγω, όχι αυτοί. Προτιμώ να είμαι αυτός που αποφασίζει», είπε αρχικά

Στη συνέχεια τόνισε: «Στους Νικς, μετά από δύο ή τρία κακά παιχνίδια, ήδη ζητούν να σε ανταλλάξουν. Αυτό που είναι περίεργο είναι ότι όταν ήμουν εκεί, αν είχαμε κυκλοφορία μπάλας όπως κάναμε στη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγο όπως στην Ευρώπη, η Νέα Υόρκη θα είχε τερματίσει πρώτη στην περιφέρεια», είπε.

Ο Γιαμπουσέλε μίλησε με τον Μάικ Μπράουν για την έλλειψη χρόνου παιχνιδιού του, αλλά δεν ήταν μια παραγωγική συζήτηση. «Εξήγησε ότι ήθελε οι πέντε βασικοί του να παίξουν 38 λεπτά ο καθένας, μαζί με τον Μιτς, ο οποίος άξιζε τα 26 λεπτά του. Και αυτό σου δίνει ήδη μια ιδέα για το τι να περιμένεις. Αυτό που με προβλημάτισε περισσότερο ήταν αυτά που δεν ανέφερε ο προπονητής για τους άλλους . Μου μίλησε για τους πέντε βασικούς, μου μίλησε για τον Μιτς, αλλά δεν μίλησε για τον Λάντρι, δεν μίλησε για τον Τζόρνταν Κλάρκσον, δεν μίλησε για όλους τους άλλους που ήταν επίσης εκεί. Αν τους προσθέσεις όλους, τεχνικά δεν υπάρχουν λεπτά. Έτσι κατάλαβα πολύ νωρίς ότι θα ήταν μια πολύ περίπλοκη χρονιά», εξήγησε το νέο απόκτημα του τριφυλλιού.

Τέλος αποθέωσε τον σταρ των Σπερς και συμπαίκτη του στην Εθνική Γαλλίας, Βίκτορ Γουεμπανιάμα: «Είναι ένα πρόβλημα χωρίς προφανή λύση. Είναι ακόμα πολύ μακριά από την καλύτερή του φόρμα. Κάθε καλοκαίρι επιστρέφεις, παίζεις ξανά εναντίον του και έχει ένα νέο κόλπο στο μανίκι του. Ακριβώς όταν νομίζεις ότι τον ξέρεις, κάτι καινούργιο βγαίνει στο φως. Ο τρόπος που παίρνει τον έλεγχο της θέσης του με την μπάλα, μαθαίνει να παίζει με βάση αυτό που του κάνουν: ξέρει ότι θα τον πιέσουν, οπότε παίζει πάνω από αυτό, και εκεί γίνεται πολύ δυνατός».