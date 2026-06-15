Μετά το επίσημο «διαζύγιο» με τον Εργκίν Άταμαν, ο Παναθηναϊκός στρέφει ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον του στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς!

Ύστερα από τρία χρόνια, μία κατάκτηση της Euroleague, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και άλλα δύο Κύπελλο, ο Εργκίν Άταμαν αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Η «πράσινη» διοίκηση ανακοίνωσε και επίσημα το «διαζύγιο» με τον Τούρκο τεχνικό και πλέον στέφει ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον της στην «επόμενη ημέρα». Εκεί όπου υπάρχει ένα και μόνο όνομα. Αυτό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς!

Ο Σέρβος τεχνικός αποτελεί τον διακαή πόθο των «πρασίνων» για την μεγάλη επιστροφή, οι οποίοι και κάνουν «all in» προκειμένου να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού!

Πρόκειται για τον προπονητή ο οποίος συνδέθηκε όσο κανείς άλλος με την ομάδα του «τριφυλλιού» έχοντας οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε πέντε ευρωπαϊκούς τίτλους σε διάστημα 13 χρόνων. Λατρεύτηκε και συνεχίζει να λατρεύεται όσο κανείς άλλος από τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι βλέπουν στον πρόσωπό του, τον άνθρωπο που μπορεί να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στις επιτυχίες.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι δεδομένο το ασφυκτικό πρέσινγκ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς προκειμένου να πει το «ναι» και να επιστρέψει στον πράσινο πάγκο ύστερα από 14 χρόνια!

Όπως αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/6) και στην εκπομπή «Gazz Floor» ο «Ζοτς» δεν θα έμπαινε σε καμία διαδικασία επίσημης συζήτησης εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός είχε προπονητή στην άκρη του πάγκου. Από τη στιγμή που ο Άταμαν αποτέλεσε παρελθόν, αυτομάτως ανοίγει και δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Παναθηναϊκού και Ομπράντοβιτς για ενδεχόμενη συνεργασία.