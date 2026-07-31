Παναθηναϊκός: Το μήνυμα της ΚΑΕ για τον τραυματισμό του Παντελίδη
Ο Παύλος Παντελίδης θα περάσει την πόρτα του χειρουγείου, καθώς στάθηκε άτυχος στο προπονητικό φιλικό του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea στο Κορωπί και υπέστη κάταγμα κνήμης - περόνης.
Από την πλευρά του το μπασκετικό τμήμα του συλλόγου, έστειλε μήνυμα στήριξης στον Έλληνα εξτρέμ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα.
«Παύλο μείνε δυνατός», αναφέρει η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.
Stay strong Pavlos! 💚🙏 https://t.co/nxOwivmdvH— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 31, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.