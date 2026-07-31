Ο Παναθηναϊκός AKTOR με ανάρτηση του έστειλε το μήνυμα του για τον τραυματισμό του άτυχου Παύλου Παντελίδη.

Ο Παύλος Παντελίδης θα περάσει την πόρτα του χειρουγείου, καθώς στάθηκε άτυχος στο προπονητικό φιλικό του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea στο Κορωπί και υπέστη κάταγμα κνήμης - περόνης.

Από την πλευρά του το μπασκετικό τμήμα του συλλόγου, έστειλε μήνυμα στήριξης στον Έλληνα εξτρέμ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα.

«Παύλο μείνε δυνατός», αναφέρει η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.