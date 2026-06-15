Παρελθόν αποτελεί από τον Παναθηναϊκό ο Εργκίν Άταμαν όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR!

To Gazzetta σας είχε ενημερώσει μέσα από την εκπομπή Gazz Floor το πρωί της Δευτέρας (15/6) πως θα θα δρομολογηθούν άμεσα εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, καθώς αναμενόταν η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργκιν Άταμαν για την επόμενη μέρα.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» έλαβε τέλος και ο Τούρκος προπονητής αποτελεί παρελθόν, με την πράσινη ΚΑΕ να τον αποχαιρετάει και επίσημα μέσω ενός video.

«Σε ευχαριστούμε Εργκίν» ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρετώντας τον προπονητή ο οποίος οδήγησε τους «πράσινους» και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης το 2024 με την κατάκτηση της Euroleague.

Λίγο - πολύ ήταν αναμενόμενες οι εξελίξεις. Απλά ήταν θέμα χρόνου το «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών, το οποίο και οριστικοποιήθηκε ένα 48ωρο μετά το τέλος της σεζόν και της απώλειας (και) του πρωταθλήματος.

Οι τίτλοι του Άταμαν με τον Παναθηναϊκό

Ο Τούρκος τεχνικός κατέκτησε ως προπονητής των «πρασίνων» την Euroleague, ένα πρωτάθλημα όπως επίσης και δύο Κύπελλα Ελλάδας πριν αποτέλεσει παρελθόν από την ομάδα.