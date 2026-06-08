Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Φλορεντίνο Πέρεθ αποφάσισε να διατηρήσει τον Σκαριόλο στον πάγκο!
Λίγα 24ώρα μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από την Τενρίφη και τα ημιτελικά της ACB, ισπανικά μέσα αναφέρουν πως ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα παραμείνει στον πάγκο των Μαδριλένων.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Marca», η «βασίλισσα» θα εμπιστευτεί και την επόμενη χρονιά τον Ιταλό προπονητή, μετά από απόφαση του Προέδρου της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ.
Μάλιστα, όταν ακολούθησε ο αποκλεισμός του ισπανικού συλλόγου υπήρχε σκληρή κριτική, τόσο για την εικόνα της ομάδας, όσο και για το γεγονός πως έκλεισε η χρονιά δίχως τρόπαιο.
Ωστόσο οι εξελίξεις διαφοροποιήθηκαν και ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα σχεδιάσει την ομάδα της επόμενης χρονιάς.
Florentino Pérez indulta a @sergioscariolo https://t.co/vHq2DmIe6l pic.twitter.com/gu1uRcZb9x— MARCA Baloncesto (@MarcaBasket) June 8, 2026
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