Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναμένεται να παραμείνει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, παρά την απογοητευτική χρονιά που ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν.

Λίγα 24ώρα μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από την Τενρίφη και τα ημιτελικά της ACB, ισπανικά μέσα αναφέρουν πως ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα παραμείνει στον πάγκο των Μαδριλένων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Marca», η «βασίλισσα» θα εμπιστευτεί και την επόμενη χρονιά τον Ιταλό προπονητή, μετά από απόφαση του Προέδρου της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Μάλιστα, όταν ακολούθησε ο αποκλεισμός του ισπανικού συλλόγου υπήρχε σκληρή κριτική, τόσο για την εικόνα της ομάδας, όσο και για το γεγονός πως έκλεισε η χρονιά δίχως τρόπαιο.

Ωστόσο οι εξελίξεις διαφοροποιήθηκαν και ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα σχεδιάσει την ομάδα της επόμενης χρονιάς.