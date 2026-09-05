H Ρεάλ Μαδρίτης έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη... μισή Μπασκόνια την οποία «διέλυσε» στο φιλικό επικρατώντας με 121-80.

H Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίστηκε υπερηχητική κόντρα στην Μπασκόνια στο πλαίσιο του φιλικού τουρνουά προς τιμήν του Ουρμπάνο Γκονζάλεθ Εσκάπα επικρατώντας με 121-80.

Προσπερνώντας την ήττα από την Μπρεογκάν στο πρώτο φιλικό τεστ (110-102), η «Βασίλισσα» ξέσπασε στους Βάσκους μπαίνοντας πολύ δυναμικά στο ματς από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο όπου σκόραρε 46 πόντους έναντι των 26 της Μπασκόνια, ενώ στο ημίχρονο η διαφορά εκτοξεύτηκε ακόμα περισσότερο στους 39 πόντους (78-39). Μάλιστα η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 50 πόντους (106-56) λίγο πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, αν και στέλος, πάντως, οι Βάσκοι κατάφεραν να περιορίσουν κάπως την έκταση της ήττας, καθώς η Ρεάλ είχε πλέον κατεβάσει ταχύτητα.

Βέβαια, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν προσφέρεται για ασφαλή συμπεράσματα, αφού η Μπασκόνια παρατάχθηκε με ελάχιστους διαθέσιμους παίκτες από την πρώτη ομάδα, ενώ αρκετοί από αυτούς αντιμετώπιζαν μικροπροβλήματα. Η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι ουσιαστικά πάλεψε με μισό ρόστερ απέναντι σε μια Ρεάλ που, αντίθετα, βρήκε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει το γρήγορο και επιθετικό μπάσκετ που θέλει να παρουσιάσει ο Πέδρο Μαρτίνεθ με πρωταγωνιστή στο συγκεκριμένο ματς τον Φακούντο Καμπάτσο.

Τα δεκάλεπτα: 46-26, 78-39, 106-59, 121-80