Ρεάλ Μαδρίτης - Μπασκόνια 121-80: Με... άγριες διαθέσεις στο φιλικό η «Βασίλισσα»
H Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίστηκε υπερηχητική κόντρα στην Μπασκόνια στο πλαίσιο του φιλικού τουρνουά προς τιμήν του Ουρμπάνο Γκονζάλεθ Εσκάπα επικρατώντας με 121-80.
Προσπερνώντας την ήττα από την Μπρεογκάν στο πρώτο φιλικό τεστ (110-102), η «Βασίλισσα» ξέσπασε στους Βάσκους μπαίνοντας πολύ δυναμικά στο ματς από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο όπου σκόραρε 46 πόντους έναντι των 26 της Μπασκόνια, ενώ στο ημίχρονο η διαφορά εκτοξεύτηκε ακόμα περισσότερο στους 39 πόντους (78-39). Μάλιστα η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 50 πόντους (106-56) λίγο πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, αν και στέλος, πάντως, οι Βάσκοι κατάφεραν να περιορίσουν κάπως την έκταση της ήττας, καθώς η Ρεάλ είχε πλέον κατεβάσει ταχύτητα.
Βέβαια, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν προσφέρεται για ασφαλή συμπεράσματα, αφού η Μπασκόνια παρατάχθηκε με ελάχιστους διαθέσιμους παίκτες από την πρώτη ομάδα, ενώ αρκετοί από αυτούς αντιμετώπιζαν μικροπροβλήματα. Η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι ουσιαστικά πάλεψε με μισό ρόστερ απέναντι σε μια Ρεάλ που, αντίθετα, βρήκε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει το γρήγορο και επιθετικό μπάσκετ που θέλει να παρουσιάσει ο Πέδρο Μαρτίνεθ με πρωταγωνιστή στο συγκεκριμένο ματς τον Φακούντο Καμπάτσο.
Τα δεκάλεπτα: 46-26, 78-39, 106-59, 121-80
📽 RESUMEN@RMBaloncesto 121 - 80 @Baskonia pic.twitter.com/944q2ZO5mJ— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 5, 2026
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