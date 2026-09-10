Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει ήδη χαράξει τις βασικές γραμμές της νέας Ρεάλ Μαδρίτης θέτοντας ως προτεραιότητες της νέας εποχής της ισπανικής ομάδας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης του Πέδρο Μαρτίνεθ αρχίζει σταδιακά να αποκτά την αγωνιστική ταυτότητα που θέλει να της δώσει ο Ισπανός τεχνικός. Μετά τα δύο πρώτα φιλικά της προετοιμασίας, οι βασικές αρχές της φιλοσοφίας του έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στο παρκέ, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει ποιο είναι το μπάσκετ που θέλει να βλέπει από την ομάδα του.

«Θέλω να έχουμε μια προληπτική και επιθετική άμυνα, να παίζουμε γρήγορα και να μπορούμε να μοιραζόμαστε την μπάλα», εξήγησε ο νέος προπονητής της Ρεάλ, βάζοντας ουσιαστικά σε τρεις άξονες τα πρώτα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για τη νέα του ομάδα.

Η εκκίνηση, πάντως, δεν ήταν ιδανική από πλευράς αποτελεσμάτων. Η Ρεάλ ηττήθηκε στο πρώτο της φιλικό από την Μπρεογκάν με 110-102, πριν παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο απέναντι στην Μπασκόνια, την οποία συνέτριψε με 121-80. Η ομάδα της Βιτόρια αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα λόγω των περιορισμένων επιλογών της.

Για τον Μαρτίνεθ, ωστόσο, το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο τα αποτελέσματα όσο η διαδικασία δημιουργίας της νέας Ρεάλ και σε αυτό το κομμάτι εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη διάθεση των παικτών του. «Από την πρώτη μέρα προσπαθούν να κάνουν όσα τους ζητάμε με πολύ καλή νοοτροπία και προπονούνται με τεράστια ένταση», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας εξαιρετική τη στάση που έχουν επιδείξει μέχρι στιγμής.

Ένα ακόμη στοιχείο που θεωρεί απαραίτητο ο Ισπανός τεχνικός είναι η απόλυτη συνεννόηση μέσα στην ομάδα. Θέλει παίκτες και τεχνικό επιτελείο να γνωρίζουν με σαφήνεια τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, ώστε η δουλειά της προπόνησης να μεταφέρεται με συνέπεια στους αγώνες. Σε αυτή τη διαδικασία, σημαντικό ρόλο έχουν και οι πιο έμπειροι παίκτες της ομάδας. Ο Μαρτίνεθ στάθηκε ιδιαίτερα στη συμπεριφορά τους, καθώς λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για τους νεότερους και για όσους δεν διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στη EuroLeague.

«Οι πιο έμπειροι παίκτες δίνουν καθημερινά το παράδειγμα και οδηγούν την ομάδα με εξαιρετικό τρόπο», σημείωσε.

Η προετοιμασία συνεχίζεται με το τουρνουά Costa del Sol, όπου η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει την Τενερίφη και στη συνέχεια τη Μάλαγα. Πρόκειται για τα τελευταία φιλικά πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, απέναντι στην Ντουμπάι BC, στον ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague στις 18 Σεπτεμβρίου.