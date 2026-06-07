Ο αποκλεισμός της Ρεάλ Μαδρίτης από τα Playoffs της Liga ACB από την Τενερίφη έχει φέρει τον Σέρτζιο Σκαριόλο σε εξαιρετικά δύσκολη θέση με την ισπανική «AS» να κάνει λόγο για αβέβαιο μέλλον του προπονητή.

Η σεζόν της Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο και οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές. Η ήττα από την Τενερίφη στα προημιτελικά της Liga ACB δεν σήμανε μόνο το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Μαδριλένων, αλλά άνοιξε και μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το μέλλον του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Ο Ιταλός προπονητής ανέλαβε τη Ρεάλ το περασμένο καλοκαίρι, επιστρέφοντας στη Μαδρίτη με περγαμηνές από την επιτυχημένη πορεία του στην εθνική Ισπανίας και με τριετές συμβόλαιο έως το 2028. Η διοίκηση επένδυσε σημαντικά στο πρόσωπό του, ενώ του έδωσε την ελευθερία να διαμορφώσει το δικό του προπονητικό επιτελείο, φέρνοντας συνεργάτες της απόλυτης εμπιστοσύνης του.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες. Η Ρεάλ έμεινε χωρίς τίτλο, γνώρισε απογοητεύσεις τόσο στο Κύπελλο όσο και στην EuroLeague, ενώ η ήττα από την Τενερίφη αποτέλεσε την σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Μάλιστα, το πλήγμα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς ότι η Τενερίφη παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες στο ματς.

Σύμφωνα με την ισπανική «AS», η θέση του Σκαριόλο θεωρείται πλέον εξαιρετικά αβέβαιη. Οι αμφισβητήσεις προς το πρόσωπό του είχαν ξεκινήσει ήδη από τα μέσα της σεζόν, καθώς η εικόνα της ομάδας δεν έπειθε, παρά το γεγονός ότι το ρόστερ ενισχύθηκε σημαντικά το καλοκαίρι. Πλέον, μετά τον αποκλεισμό, η διοίκηση καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το συμβόλαιο του έμπειρου τεχνικού. Η πλευρά του Σκαριόλο θεωρεί πως η συμφωνία που υπέγραψε ήταν πλήρως εγγυημένη μέχρι το 2028, κάτι που θα σήμαινε υψηλό κόστος σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης. Από τη Ρεάλ, ωστόσο, φέρεται να υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση και πως ενδεχόμενη λύση της συνεργασίας δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τον σύλλογο.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές. Η Ρεάλ βρίσκεται εν μέσω προεδρικών εκλογών, γεγονός που καθυστερεί τις οριστικές αποφάσεις, όμως το κλίμα μόνο ευνοϊκό δεν είναι για τον Ιταλό προπονητή. Παράλληλα, στελέχη όπως ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ, που έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στον αγωνιστικό σχεδιασμό, καλούνται να αξιολογήσουν συνολικά την κατάσταση και να αποφασίσουν αν η ομάδα θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο ή θα προχωρήσει σε νέα αναδιάρθρωση.

Ο ίδιος ο Σκαριόλο απέφυγε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το μέλλον του μετά τον αποκλεισμό. «Δεν είναι ερώτηση για μένα. Έχω ακόμη τρία χρόνια συμβόλαιο. Αυτή είναι μια απόφαση που ανήκει στον σύλλογο», δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου.