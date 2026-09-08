Πάρκερ: «Να μιλάνε για τη Βιλερμπάν όπως για τη Φενέρ, τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα»

Ο Τόνι Πάρκερ μίλησε για το όραμα, το κίνητρο και τα όνειρα που έχει ως προπονητής της Βιλερμπάν και έθεσε ψηλά τον πήχη για τον σύλλογο της Λιόν.

Η Βιλερμπάν πέρασε από «χίλια κύματα» το φετινό καλοκαίρι αλλά ο Τόνι Πάρκερ δεν πτοείται! Ο πρώην θρύλος του NBA και της Εθνικής Γαλλίας γύρισε σελίδα στην καριέρα του και πλέον είναι ο «αρχιτέκτονας» στον πάγκο της ASVEL. Σε εκτενή συνέντευξή του μίλησε για τις φιλοδοξίες, τον στόχο του για αυτοβελτίωση και τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε ο κόσμος να αντιμετωπίζει το «prestige» του συλλόγου της Λιόν μελλοντικά.

Ο «TP» ευελπιστεί μια ημέρα το μπασκετικό κοινό να μιλά για τη Βιλερμπάν, όπως μιλά για κορυφαίες ομάδες της EuroLeague, όπως τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Φενέρμπαχτσε και την Μπαρτσελόνα, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η εμβληματική φιγούρα της καλαθοσφαίρισης. Ακόμα έβγαλε το... καπέλο στον Βενσάν Κολέ, τον άλλοτε προπονητή των «Τρικολόρ» και μια σημαίνουσα προσωπικότητα για το γαλλικό μπάσκετ, τον οποίο θα έχει στο πλευρό του στο νέο εγχείρημα του οργανισμού.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τόνι Πάρκερ:

«Είμαι πολύ τυχερός που έχω κάποιον σαν κι αυτόν δίπλα μου. Κάθε μέρα δουλεύουμε μαζί και κάθε μέρα μού μαθαίνει κάτι καινούργιο. Μου προσφέρει γνώσεις γύρω από το παιχνίδι. Η ταυτότητά μου θα χτιστεί με τον χρόνο. Θα έχω το δικό μου DNA, το δικό μου στιλ. Είναι κάτι στο οποίο θέλω να αφοσιωθώ για τα επόμενα 15 ή 20 χρόνια.

Το κίνητρό μου είναι να έχω μία καριέρα τόσο επιτυχημένη όσο αυτή που είχα ως παίκτης. Θα ήθελα κάποια μέρα ο κόσμος να μιλάει για εμάς με τον ίδιο τρόπο που μιλάει για τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα ή τη Φενέρμπαχτσε. Αν δεν προσπαθούμε να φτάσουμε εκεί, τότε ποιο είναι το νόημα όλης αυτής της δουλειάς;

Έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική τόσο στη EuroLeague όσο και στο γαλλικό πρωτάθλημα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε τρόπαια, αφού δεν έχουμε κερδίσει τίποτα από το 2023».