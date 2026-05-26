Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης, όμως δεν έχει σκοπό να μείνει σε αυτό, έχοντας ήδη κάνει κινήσεις για να επαναλάβει και την επόμενη σεζόν αυτή την επιτυχία.

Ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει... ξεμεθύσει από το νέκταρ της τεράστιας επιτυχίας στο T Center, εκεί όπου η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέκτησε την EuroLeague, όμως αυτό δεν εμπόδισε τους Ερυθρόλευκους να έχουν ήδη κάνει κομβικές κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν.

Ο στόχος του Ολυμπιακού είναι τώρα το πρωτάθλημα και από σήμερα οι παίκτες και το επιτελείο επιστρέφουν στο ΣΕΦ προκειμένου να πιάσουν δουλειά και να φτάσουν στο τέλος της διαδρομής. Στο ενδιάμεσο όμως, ο οργανισμός έχει κάνει τις κινήσεις του, προκειμένου να θωρακίσει την ομάδα και για τη νέα σεζόν.

Αρχικά ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αναμένεται να μείνει στο αγαπημένο του λιμάνι και τον Ολυμπιακό. Μετά τους τελικους αναμένεται η οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές (δεν είναι απίθανο να έρθει και νωρίτερα), με τον άνθρωπο που άλλαξε επίπεδο τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια να συνεχίζει την εξαιρετική δουλειά του στην ομάδα της καρδιάς του.

Οι μεταγραφές των Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ και Ζαν Μοντέρο είναι έτοιμες να ολοκληρωθούν, καθώς ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει μαζί τους και από τη νέα σεζόν θα τους έχει στο ρόστερ του, ενισχύοντας σε τεράστιο βαθμό την περιφέρειά του, με δύο παίκτες που ήταν περιζήτητοι, όμως ο Ολυμπιακός τους έπεισε με το πρότζεκτ του, ώστε να καταφέρει να τους κάνει δικούς του.

Πλέον η μόνη θέση που αποτελεί ερωτηματικό για τον Ολυμπιακό, είναι η θέση «4» και συγκεκριμένα ο παίκτης που θα την μοιραστεί με τον MVP της σεζόν, Σάσα Βεζένκοβ. Ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει τον Πίτερς, όμως εκείνος μοιάζει να είναι με το 1,5 πόδι στην Αρμάνι Μιλάνο, η οποία του δίνει τα... κλειδιά στη θέση και μια μόνιμη θέση στην βασική πεντάδα.

Το θέμα με τον Πίτερς δεν ήταν και δεν είναι οικονομικό. Θέλει απλά να βρεθεί σε μια ομάδα όπου θα είναι βασικός και θα παίζει πολύ. Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι μπορούν με μεγάλη άνεση να του προσφέρουν περισσότερα χρήματα, καθώς έχουν αποδείξει έμπρακτα πως για τον Ολυμπιακό δεν υπολογίζουν απολύτως τίποτα, προκειμένου να τον φέρουν στην κορυφή. Μένει να δούμε εάν θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να κάνει την ρελάνς και να κρατήσει τον πολύτιμο Άλεκ Πίτερς στο λιμάνι.

Όπως καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός, έχοντας κινηθεί μεθοδικά, έχει ετοιμάσει μια ομάδα που τη νέα σεζόν μπορεί να τρομάξει ολόκληρη την Ευρώπη και να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομή ξανά. Πρώτα όμως, θέλει να πάρει το πρωτάθλημα και να κλείσει ιδανικά μια παραμυθένια σεζόν...