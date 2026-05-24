Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ και το Final Four της Αθήνας μένει στην ιστορία ως το 4ο στο οποίο «χαμογελάει» η ομάδα του Πειραιά.

Tο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να παίρνει επιτέλους το πολυπόθητο τρόπαιο κερδίζοντας στον μεγάλο τελικό την Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85.

Μετά από 13 χρόνια αναμονή, η ομάδα του Πειραιά έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και κατέκτησε το τρόπαιο, με πάνω από 18.000 φίλους της ομάδας να αποθεώνουν τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αυτή ήταν η τέταρτη κατάκτηση για τον Ολυμπιακό.

Τα νικηφόρα Final Four του Ολυμπιακού:

1997: Αυτοκράτορας στη Ρώμη

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την πρώτη EuroLeague της ιστορίας του. Νίκησε την Ολίμπια Λιουμπλιάνας στον ημιτελικό (74-65) και την Μπαρτσελόνα στον τελικό (73-58), με κορυφαίους τους Ρίβερς, Τόμιτς και Φασούλα. Ο «Ποταμός» ήταν και ο MVP του Final Four της Ρώμης, το οποίο έφερε και τον πρώτο τίτλο της ομάδας του Πειραιά.

2012 – Ανατροπή και πεταχτάρι στην Πόλη

Ο Ολυμπιακός απέκλεισε την Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό με 68-64, στον τελικό βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 17 πόντους, όμως έκανε μια μυθική ανατροπή και με το ιστορικό πεταχτάρι του Πρίντεζη πήρε τη νίκη με 62-61, κατακτώντας το τρόπαιο για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια.

2013 – Το Back2Back με Μπαρτζώκα

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα νίκησε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό με 69-52 και έφτασε στον μεγάλο τελικό, όπου τον περίμενε η Ρεάλ. Η Βασίλισσα στο πρώτο ημίχρονο ήταν μπροστά, όμως οι 22 πόντοι του Βασίλη Σπανούλη στο δεύτερο μισό έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των Ερυθρολεύκων, που με το τελικό 100-88 πήραν το τρίτο τους τρόπαιο.

2026 - Το τέταρτο στην Αθήνα

Και φτάνουν στο 2026. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός πέταξε αρχικά έξω τη Φενέρ στον ημιτελικό, ενώ στον τελικό κόντρα στη Ρεάλ επιβίωσε στο θρίλερ και πήρε το τρόπαιο, μέσα στο κατάμεστο από φίλους του Ολυμπιακού T-Center.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

