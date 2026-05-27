Ολυμπιακός: Το drone show έκλεψε την παράσταση στο δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης

Το τρόπαιο της Euroleague μπορεί να κυριαρχούσε στον χώρο, αλλά το drone show έδωσε άλλη διάσταση στο δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός γιόρτασε την κατάκτηση του τροπαίου της Euroleague μ΄ ένα δείπνο σε εστιατόριο της Βούλας, όπου την παράσταση έκλεψε το drone show! Οι «ερυθρόλευκοι» απολάμβαναν κάθε στιγμή παρέα με την κούπα που κατέκτησαν στο Telekom Center Athens κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας χαλαρή διάθεση μετά από ένα έντονο τριήμερο, ωστόσο το drone show ήταν εκείνο που κυριάρχησε.

Το δείπνο παικτών, προπονητικού επιτελείου και διοίκησης με το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία της βραδιάς, ωστόσο το drone show έδωσε μια άλλη διάσταση στις στιγμές χαράς της «ερυθρόλευκης» οικογένειας.

Κι όλα αυτά συνέβησαν λίγο πριν μπει στο γήπεδο ο Ολυμπιακός για τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL που είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Πέμπτης (28/5) στο ΣΕΦ με αντίπαλο την ΑΕΚ. Με τον κόσμο να αναμένεται να κατακλύσει το γήπεδο για να αποθεώσει τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του για την κατάκτηση του τροπαίου της Euroleague.



