Ολυμπιακός: Ο MVP της Ευρωλίγκας, Εβάν Φουρνιέ, το έριξε στον χορό!

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Ο MVP της Ευρωλίγκας, Εβάν Φουρνιέ, το έριξε στον χορό!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στο... τσακίρ κέφι ο Γάλλος σταρ που έδειξε τις χορευτικές του ικανότητες στο δείπνο του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

Ο Εβάν Φουρνιέ αφού πήρε Ευρωλίγκα, τον τίτλο του MVP του Final Four του 2026 και έγινε και τραγούδι το έριξε στον χορό. Μαζί με τον team manger του Ολυμπιακού, Αντώνη Κατσίκη, το διασκέδασαν με την ψυχή τους στο δείπνο των Ερυθρολεύκων για την κατάκτηση του τέταρτου τροπαίου τους στην Euroleague και μετά τον νικηφόρο τελικό με τη Ρεάλ στο T-Center.

Απόλυτα λογικά φυσικά όλα αυτά μετά από μία τέτοια επιτυχία και ενώ ο Γάλλος σταρ ήταν εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών των Πειραιωτών στα 2 ματς του Final Four.

image
image
image
image
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     