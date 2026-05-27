Στο... τσακίρ κέφι ο Γάλλος σταρ που έδειξε τις χορευτικές του ικανότητες στο δείπνο του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

Ο Εβάν Φουρνιέ αφού πήρε Ευρωλίγκα, τον τίτλο του MVP του Final Four του 2026 και έγινε και τραγούδι το έριξε στον χορό. Μαζί με τον team manger του Ολυμπιακού, Αντώνη Κατσίκη, το διασκέδασαν με την ψυχή τους στο δείπνο των Ερυθρολεύκων για την κατάκτηση του τέταρτου τροπαίου τους στην Euroleague και μετά τον νικηφόρο τελικό με τη Ρεάλ στο T-Center.

Απόλυτα λογικά φυσικά όλα αυτά μετά από μία τέτοια επιτυχία και ενώ ο Γάλλος σταρ ήταν εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών των Πειραιωτών στα 2 ματς του Final Four.