Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να συνεχίσει στον Ολυμπιακό, με τον Αχιλλέα Μαυροδόντη να παραθέτει το σχετικό ρεπορτάζ στο Gazz Floor by Novibet.

Ολυμπιακός και Μπαρτζώκας θα συνεχίσουν μαζί και με το πέρας του συμβολαίου του Έλληνα κόουτς, καθώς, όπως ανέφερε ο Αχιλλέας Μαυροδόντης στο Gazz Floor, ο προπονητής που οδήγησε τους Πειραιώτες στον τίτλο τηε EuroLeague δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα μείνει στον Ολυμπιακό. Οριστική συμφωνία δεν υπάρχει ακόμη, όμως είναι τυπικό αυτό, καθώς εκείνος και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έχουν σχέσεις που πλέον ξεπερνούν το πλαίσιο εργοδότη - εργαζομένου.

Ερωτηματικό είναι η διάρκεια και το ποσό του νέου συμβολαίου του Γιώργου Μπαρτζώκα, που όμως μετά το πέρας των τελικών αναμένεται να γνωστοποιηθούν. Οι τελευταίες πληροφορίες, καθώς Μπαρτζώκας και Ολυμπιακός είχαν μιλήσει σε χαλαρό επίπεδο μέσα στη σεζόν, αναφέρουν πως πρόκειται για συμφωνία δύο ετών τουλάχιστον», ήταν το λόγια του ρεπόρτερ Ολυμπιακού του Gazzetta.

