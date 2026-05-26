Φενέρμπαχτσε: «Απαράδεκτη η κατάσταση στο Final Four, απαιτούμε εξηγήσεις από τη EuroLeague»

Η Φενέρμπαχτσε με ανακοίνωση της εξέφρασε τα παράπονα της για τα προβλήματα που προέκυψαν στο Final Four της Αθήνας και έκανε γνωστό πως έχουν γίνει επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague.

Δυσαρέσκεια και αναβρασμός επικρατούν στις τάξεις της Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Αθήνας. Οι Τούρκοι με ανακοίνωση τους υποστήρθξαν πως πολλοί οπαδοί της ομάδας έμειναν εκτός του «T-Center», ενώ επιτράπηκε η είσοδος σε χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού, που δεν είχαν εισιτήριο και έκανε λόγο για επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Εχουν πραγματοποιηθεί επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague σχετικά με σοβαρά προβλήματα στο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και στις οργανωτικές δυσλειτουργίες που σημειώθηκαν ιδιαίτερα πριν και κατά τη διάρκεια του ημιτελικού.

Στο έγγγραφο, που κατατέθηκε από τον σύλλογό μας, έχουν καταγραφεί αναλυτικά οι ταλαιπωρίες που υπέστησαν οι φίλαθλοί μας, τα λειτουργικά προβλήματα στη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων, σοβαρές δυσλειτουργίες στην κατανομή θέσεων, καθώς και ελλείψεις στη διαχείριση της συνολικής οργανωτικής διαδικασίας.

Όλες οι ενστάσεις και οι αξιολογήσεις μας σχετικά με αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, η οποία επηρέασε άμεσα όχι μόνο τους φιλάθλους μας αλλά και τις οικογένειες των αθλητών και του τεχνικού επιτελείου μας, έχουν κοινοποιηθεί επισήμως στη EuroLeague, ενώ έχει επίσης διατυπωθεί με σαφήνεια η απαίτησή μας για μια ολοκληρωμένη εξήγηση και συγκεκριμένη ανατροφοδότηση σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν.

Ως Φενέρμπαχτσε ενημερώνουμε το κοινό ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των φιλάθλων μας, τη διασφάλιση ισότητας και διαφάνειας στις οργανωτικές διαδικασίες και την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον».