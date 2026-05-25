Οι δηλώσεις του καθοδηγητή Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε κάθε λόγο να νιώθει χαρούμενος. Ο μαέστρος του Ολυμπιακού ήπιε νερό αυτή τη φορά από την πηγή της Euroleague. Ο τεχνικός των Πειραιωτών μετά το ματς έκανε λόγο γι' ανταμοιβή και δικαιοσύνη.

Αναλυτικά όσα είπε: «Εννοείται ότι το αξίζαμε. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Νομίζω ότι το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τον κόσμο, τους παίκτες, σε όλους.

Στο ημίχρονο είπαμε ότι έπρεπε να σταματήσουμε τον Λάιλς. Μπήκαν πολύ δύσκολα σουτ, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια οι παίκτες της Ρεάλ και μόνο που έπαιξαν σε μία τέτοια ατμόσφαιρα με τέτοιο τρόπο και ήταν τόσο ανταγωνιστικοί».