Ο Ολυμπιακός κατάφερε να «σπάσει» την κατάρα της πρώτης θέσης και να κατακτήσει το τρόπαιο της EuroLeague και το Gazzetta σας παρουσιάζει όλες τις ιστορίες που επιβεβαίωναν την κατάρα.

O Oλυμπιακός έκανε κάτι που μέχρι και τη φετινή σεζόν έμοιαζε ακατόρθωτο, να σπάσει την κατάρα της πρώτης θέσης στην οποία τερμάτισε τη regular season κατακτώντας το τρόπαιο της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν πρώτη στην κανονική διάρκεια με ρεκόρ 26-12 και περνώντας το εμπόδιο της Μονακό με... σκούπα, προκρίθηκε στο Final Four ρίχνοντας στο... καναβάτσο τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό κι έπειτα τη Ρεάλ στον τελικό στο Τ-Center επικρατώντας με 92-85.

Να σημειωθεί ότι από τη σεζόν 2016-17 που το φορμάτ του θεσμού είναι στη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, καμία ομάδα που έχει τερματίσει πρώτη στην κανονική περίοδο, δεν έχει καταφέρει να κάνει δικό της το πολυπόθητο τρόπαιο της EuroLeague, μέχρι να σπάσει το σερί ο Ολυμπιακός φέτος.

Όλες οι ιστορίες της... κατάρας της πρώτης θέσης

Όλα ξεκίνησαν τη σεζόν 2016-17, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε την κορυφή στην κανονική διάρκεια, αλλά το τρόπαιο κατέληξε στην 5η της βαθμολογίας, Φενέρμπαχτσε. Η «βασίλισσα» έφτασε μέχρι το Final Four της Κωνσταντινούπολης, όπου όμως λύγισε στον ημιτελικό από τους μετέπειτα Τούρκους πρωταθλητές με 84-75.

Το σκηνικό επαναλήφθηκε την επόμενη χρονιά, με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας να παίρνει τα ηνία της regular season. Στο Final Four του Βελιγραδίου, η 5η στην κατάταξη Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το αίμα της πίσω, κερδίζοντας τους Ρώσους στον ημιτελικό με 92-83 και φτάνοντας τελικά στην κατάκτηση του 10ου ευρωπαϊκού της τίτλου.

Η παράδοση συνεχίστηκε και τη σεζόν 2018-19, με τη Φενέρμπαχτσε να πληρώνει το τίμημα της πρώτης θέσης. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκλείστηκε στον τουρκικό εμφύλιο του ημιτελικού από την Αναντολού Εφές με το βαρύ 92-73, επιτρέποντας στη 2η της βαθμολογίας, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, να αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Η αγωνιστική περίοδος 2019-20 έμεινε ημιτελής λόγω της πανδημίας, αφήνοντας την πρωτοπόρο Αναντολού Εφές χωρίς την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο. Ωστόσο, η τουρκική ομάδα κυριάρχησε τις επόμενες χρονιές. Τη σεζόν 2020-21, αν και τερμάτισε 3η στην κανονική διάρκεια, έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου και νίκησε στον μεγάλο τελικό την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα με 86-81.

Το back-to-back για την Εφές ήρθε τη σεζόν 2021-22, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να κάνει το θαύμα της ξεκινώντας από την 6η θέση των playoffs. Η «άτυχη» της υπόθεσης ήταν ξανά η Μπαρτσελόνα, η οποία αν και τερμάτισε πρώτη, αποκλείστηκε στον ημιτελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 86-83.

Η σεζόν 2022-23 έφερε τον Ολυμπιακό μια ανάσα από το τέταρτο ευρωπαϊκό του αστέρι. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα τερμάτισε πανηγυρικά στην κορυφή της regular season και αντιμετώπισε στον τελικό του Κάουνας την 3η Ρεάλ Μαδρίτης. Σε ένα δραματικό φινάλε, το απίστευτο καλάθι του Σέρχιο Γιουλ πάνω από τον Μουστάφα Φαλ διαμόρφωσε το τελικό 79-78, στερώντας τον τίτλο από τους «ερυθρόλευκους» και χαρίζοντας το 11ο τρόπαιο στους Ισπανούς.

Η κατάρα δεν έσπασε ούτε το 2024, τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στον ευρωπαϊκό θρόνο ράβοντας το έβδομο αστέρι του στο Βερολίνο. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, έχοντας τερματίσει 2η στην κανονική διάρκεια, αντιμετώπισε στον τελικό την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης και την ανάγκασε σε ήττα με 95-80.

Το πιο πρόσφατο κεφάλαιο γράφτηκε τη σεζόν 2024-25. Ο Ολυμπιακός κατέλαβε ξανά την 1η θέση στη regular season, αλλά το Final Four εξελίχθηκε σε απογοήτευση, καθώς η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη τον απέκλεισε στον ημιτελικό με 78-68. Τελική νικήτρια της διοργάνωσης αναδείχθηκε η Φενέρμπαχτσε, προσφέροντας στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τον πρώτο τίτλο EuroLeague της προπονητικής του καριέρας.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

