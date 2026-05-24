Σήκωσαν στα χέρια τον Μπαρτζώκα: «Μπαρτζώκα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα!»
Ο Ολυμπιακός έφτασε ως το τέλος της διαδρομής στη EuroLeague, κατακτώντας τον τίτλο στο πέμπτο σερί Final Four της ιστορίας του, μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης.
Οι Πειραιώτες γνώρισαν την αποθέωση από 18.000 οπαδούς τους που κατέκλυσαν το Telekom Center Athens, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε τις δύο κατακτήσεις EuroLeague, μετά από εκείνη στο Λονδίνο.
Οι Πειραιώτες υπέταξαν τη «Βασίλισσα» και οι οπαδοί τους σήκωσαν στα χέρια τον Γιώργο Μπαρτζώκα, φωνάζοντας ρυθμικά: «Μπαρτζώκα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα!».
