Σήκωσαν στα χέρια τον Μπαρτζώκα: «Μπαρτζώκα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα!»

Οι φίλοι του Ολυμπιακού σήκωσαν στα χέρια τον Γιώργο Μπαρτζώκα κατά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της EuroLeague στο ΟΑΚΑ!

Ο Ολυμπιακός έφτασε ως το τέλος της διαδρομής στη EuroLeague, κατακτώντας τον τίτλο στο πέμπτο σερί Final Four της ιστορίας του, μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Πειραιώτες γνώρισαν την αποθέωση από 18.000 οπαδούς τους που κατέκλυσαν το Telekom Center Athens, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε τις δύο κατακτήσεις EuroLeague, μετά από εκείνη στο Λονδίνο.

Οι Πειραιώτες υπέταξαν τη «Βασίλισσα» και οι οπαδοί τους σήκωσαν στα χέρια τον Γιώργο Μπαρτζώκα, φωνάζοντας ρυθμικά: «Μπαρτζώκα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα!».