Δείτε αναλυτικά όλες τις «διαβολοβδομάδες» και τα διπλά ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην κανονική διάρκεια της EuroLeague για τη σεζόν 2026-27.

Η EuroLeague έκανε γνωστό το πρόγραμμα αγώνων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έμαθαν τους αντιπάλους τους στον «μαραθώνιο» των 38 αγωνιστικών της regular season και είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα για την κατάκτηση του τίτλου.

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος θα υπάρχουν 10 «διαβολοβδομάδες», δηλαδή διπλά παιχνίδια σε μία εβδομάδα για τις ομάδες, γεγονός που επιβαρύνει το πρόγραμμα των ομάδων.

Οι «διαβολοβδομάδες» του Ολυμπιακού:

(29/09): Ζάλγκιρις Κάουνας - Ολυμπιακός

(01/10): Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός

(13/10): Βαλένθια - Ολυμπιακός

(16/10): Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

(28/10): Ολυμπιακός - Μπεσίκτας

- Μπεσίκτας (30/10): Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο

(17/11): Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

(20/11):Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

(15/12): Παρί - Ολυμπιακός

(18/12): Ολυμπιακός - Παρτίζαν

(13/01): Ολυμπιακός - Μπασκόνια

- Μπασκόνια (15/01): Ολυμπιακός - Παρί

(03/02): Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

(05/02): Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου

(10/03): Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός

(12/03): Ολυμπιακός - Μπεσίκτας

(24/03): Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα

- Μπαρτσελόνα (26/03): Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια

(06/04): Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός

(09/04): Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις Κάουνας

Οι «διαβολοβδομάδες» του Παναθηναϊκου:

(30/09): Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν

- Βιλερμπάν (02/10): Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

(13/10): Παρτίζαν - Παναθηναϊκός

(16/10): Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ

(27/10): Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο

- Αρμάνι Μιλάνο (30/10): Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός

(17/11): Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός

(19/11): Ζάλγκιρις Κάουνας - Παναθηναϊκός

(16/12): Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας

- Ερυθρός Αστέρας (18/12): Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός

(12/01): Παναθηναϊκός - Βαλένθια

- Βαλένθια (14/01): Παναθηναϊκός - Μπάγερν Μονάχου





(02/02): Παναθηναϊκός -Ντουμπάι

-Ντουμπάι (05/02): Αρμάνι Μιλάνο- Παναθηναϊκός

(09/03): Μπασκόνια - Παναθηναϊκός

(11/03): Παρί - Παναθηναϊκός

(23/03): Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός

(25/03): Παναθηναϊκός - Παρτίζαν