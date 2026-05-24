Ολυμπιακός: Η απονομή του τέταρτου ευρωπαϊκού, το σήκωσε ο Παπανικολάου

Ολυμπιακός: Η απονομή του τέταρτου ευρωπαϊκού, το σήκωσε ο Παπανικολάου

Ολυμπιακός: Η απονομή του τέταρτου ευρωπαϊκού, το σήκωσε ο Παπανικολάου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η στιγμή της απονομής για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, τρέλα στο T-Center!

Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου παρέλαβε το τρόπαιο από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα και σήκωσε το τέταρτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού στον ουρανό του T-Center.

Οι συμπαίκτες του παραληρούσαν, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του χαμογελούσαν και δεν έκρυβαν την ικανοποίησή τους που ανταμείφθηκαν οι κόποι τους. Τη στιγμή επίσης που ο Παπανικολάου σήκωσε το τρόπαιο, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος ξέσπασαν.

Στις εξέδρες πανικός. Ντελίριο. Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγύριζαν με την ψυχή τους. Στιγμές μοναδικές, ερυθρόλευκες.

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός: Το φοβερό «ξέσπασμα» του Μπαρτζώκα για την Ευρωλίγκα!  
image

Δείτε την απονομή και φωτογραφίες

 

image
image
image
image
image
@Photo credits: INTIME, eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     