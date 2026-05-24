Η στιγμή της απονομής για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, τρέλα στο T-Center!

Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου παρέλαβε το τρόπαιο από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα και σήκωσε το τέταρτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού στον ουρανό του T-Center.

Οι συμπαίκτες του παραληρούσαν, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του χαμογελούσαν και δεν έκρυβαν την ικανοποίησή τους που ανταμείφθηκαν οι κόποι τους. Τη στιγμή επίσης που ο Παπανικολάου σήκωσε το τρόπαιο, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος ξέσπασαν.

Στις εξέδρες πανικός. Ντελίριο. Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγύριζαν με την ψυχή τους. Στιγμές μοναδικές, ερυθρόλευκες.

Δείτε την απονομή και φωτογραφίες