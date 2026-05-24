Ολυμπιακός: Η απονομή του τέταρτου ευρωπαϊκού, το σήκωσε ο Παπανικολάου
Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου παρέλαβε το τρόπαιο από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα και σήκωσε το τέταρτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού στον ουρανό του T-Center.
Οι συμπαίκτες του παραληρούσαν, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του χαμογελούσαν και δεν έκρυβαν την ικανοποίησή τους που ανταμείφθηκαν οι κόποι τους. Τη στιγμή επίσης που ο Παπανικολάου σήκωσε το τρόπαιο, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος ξέσπασαν.
Στις εξέδρες πανικός. Ντελίριο. Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγύριζαν με την ψυχή τους. Στιγμές μοναδικές, ερυθρόλευκες.
Δείτε την απονομή και φωτογραφίες
The 🏆 ceremony @Olympiacos_BC #F4GLORY pic.twitter.com/6uZdQhEsxb— EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026
🔴🏆⚪ 𝝖𝝟𝝤𝝪𝝨𝝩𝝚 𝝩𝝤: 𝝤 𝝤𝝠𝝪𝝡𝝥𝝞𝝖𝝟𝝤𝝨 𝝚𝝞𝝢𝝖𝝞 𝝥𝝦𝝮𝝩𝝖𝝝𝝠𝝜𝝩𝝜𝝨 𝝚𝝪𝝦𝝮𝝥𝝜𝝨❗#olympiacos #olympiacosbc pic.twitter.com/9ZI7nTxCuX— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 24, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.