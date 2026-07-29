Δείτε το πρόγραμμα της πρεμιέρας για τη νέα σεζόν στη Euroleague, όπως ανακοινώθηκε από τη διοργανώτρια αρχή.

Η Euroleague ανακοίνωσε σήμερα (29/7) το αναλυτικό πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τις υπόλοιπες ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στην πρεμιέρα.

Η 1η αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2026, με τις δύο ελληνικές ομάδες να παίζουν στις 24/9.

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του εκτός έδρας απέναντι στην Μπασκόνια στις 20:30 , ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρί στο T-Center Athens στις 21:15.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026

20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Ζάλγκιρις Κάουνας

20:00 — Ντουμπάι vs Ρεάλ Μαδρίτης

20:00— Χάποελ Τελ Αβίβ vs Μπάγερν Μονάχου

20:30 — Μπαρτσελόνα vs Αναντολού Εφές

20:30 — Μπασκόνια vs Ολυμπιακός

20:45— Βιλερμπάν vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:15 — Παναθηναϊκός vs Παρί

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026