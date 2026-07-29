Euroleague: Το πρόγραμμα της 1η αγωνιστικής για τη νέα σεζόν
Η Euroleague ανακοίνωσε σήμερα (29/7) το αναλυτικό πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τις υπόλοιπες ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στην πρεμιέρα.
Η 1η αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2026, με τις δύο ελληνικές ομάδες να παίζουν στις 24/9.
Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του εκτός έδρας απέναντι στην Μπασκόνια στις 20:30 , ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρί στο T-Center Athens στις 21:15.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026
- 20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Ζάλγκιρις Κάουνας
- 20:00 — Ντουμπάι vs Ρεάλ Μαδρίτης
- 20:00— Χάποελ Τελ Αβίβ vs Μπάγερν Μονάχου
- 20:30 — Μπαρτσελόνα vs Αναντολού Εφές
- 20:30 — Μπασκόνια vs Ολυμπιακός
- 20:45— Βιλερμπάν vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
- 21:15 — Παναθηναϊκός vs Παρί
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
- 20:00 — Μπεσίκτας vs Βαλένθια
- 20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Βίρτους Μπολόνια
- 20:45 — Παρτιζάν vs Αρμάνι Μιλάνο
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