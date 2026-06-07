«Πυροβολούν» τα πόδια τους!

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR διαθέτουν δυο απο τα καλύτερα ρόστερ της Ευρώπης, αλλά για ακόμη μια χρονιά στα μεταξύ τους παιχνίδια κυριαρχούν η τοξικότητα, η ένταση και οι αντεγκλήσεις εις βάρος του μπάσκετ.

Οι τελικοί της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR βρίσκονται στο 1-1 και σε μια κανονική χώρα, θα συζητούσαν όλοι για τους συναρπαστικούς αγώνες των «αιωνίων» που τη δεδομένη χρονική στιγμή έχουν τα πλουσιότερα ρόστερ της Ευρώπης.

Θα έπρεπε θεωρητικά να γίνεται συζήτηση για την ποιότητα του μπάσκετ, τις τακτικές προσαρμογές των προπονητών, τις μεγάλες προσωπικότητες που κυριαρχούν στο παρκέ και το glass floor αντίστοιχα, αλλά και τις λεπτομέρειες που θα κρίνουν τον τίτλο του πρωταθλητή. Άλλωστε, βρίσκονται αντιμέτωπες δύο από τις ισχυρότερες ομάδες της Ευρώπης, με το ενδιαφέρον των αναμετρήσεων να καθηλώνει όλη την Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός έχοντας κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στο Telekom Center Athens και ο Παναθηναϊκός AKTOR έχουν επενδύσει εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσουν ρόστερ γεμάτα ποιότητα, βάθος και παίκτες κορυφαίου επιπέδου. Πρόκειται για δύο συλλόγους που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστούν σταθερά στην Euroleague (την έχουν κατακτήσει το 2024 οι «πράσινοι» και το 2026 οι «ερυθρόλευκοι», ενώ βρέθηκαν και στο Final Four του 2025 στο Άμπου Ντάμπι) και αποτελούν σημείο αναφοράς για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Κι όμως, όσο εξελίσσεται η σειρά των τελικών, τόσο λιγότερο μιλάμε για το μπάσκετ.

Αντί για τις επιδόσεις των πρωταγωνιστών, στο προσκήνιο βρίσκονται οι ανακοινώσεις. Ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για τις μάχες των δυο προπονητών στους πάγκους, κυριαρχούν οι δημόσιες αντιπαραθέσεις. Δημοσιογράφοι στοχοποιούνται, η ένταση μεταφέρεται εκτός παρκέ και η διαιτησία (εξαιτίας δικών της λαθών) μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή της επικαιρότητας.

Το αποτέλεσμα είναι η συζήτηση να απομακρύνεται από το άθλημα και να επικεντρώνεται σε οτιδήποτε άλλο. Ο φίλαθλος κόσμος, αντί να απολαμβάνει μια σειρά που θα μπορούσε να αποτελεί διαφήμιση για το ελληνικό μπάσκετ, παρακολουθεί καθημερινά μια κλιμάκωση της έντασης. Και αντί να μετρά κατοχές, τακτικές ή μεγάλες φάσεις, καταλήγει να μετρά την τοξικότητα που συνοδεύει κάθε νέο επεισόδιο.

Την ίδια στιγμή, στην υπόλοιπη Ευρώπη βλέπουμε ότι ακόμη και οι πιο μεγάλες αποτυχίες ή οι πιο αμφισβητούμενες αποφάσεις δεν οδηγούν σε αντίστοιχο κλίμα. Στην Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης αποκλείστηκε από την Τενερίφη πριν καν φτάσει στα ημιτελικά του πρωταθλήματος (μετά από 18 χρόνια), βάζοντας πρόωρο τέλος στη σεζόν. Στην Ιταλία, η Βίρτους Μπολόνια αποκλείστηκε από τη Βενέτσια σε μια σειρά που επίσης άφησε χώρο για συζήτηση γύρω από τη διαιτησία και συγκεκριμένες αποφάσεις. Ωστόσο, το επίκεντρο παρέμεινε το παιχνίδι και όχι ένας ατέρμονος πόλεμος ανακοινώσεων.

Κανείς δεν ζητά να εξαφανιστούν οι διαφωνίες. Οι ενστάσεις, η κριτική και η διαφορετική οπτική αποτελούν κομμάτι του αθλητισμού. Εκείνο που λείπει είναι το μέτρο. Γιατί όταν κάθε φάση μετατρέπεται σε αφορμή σύγκρουσης και κάθε αγώνας σε πεδίο επικοινωνιακής αντιπαράθεσης, το ίδιο το άθλημα περνά σε δεύτερη μοίρα.

Ίσως, λοιπόν, αυτή να είναι η στιγμή για όλους τους εμπλεκόμενους να χαμηλώσουν τους τόνους. Για τις διοικήσεις να προστατεύσουν το προϊόν που οι ίδιες έχουν επενδύσει τόσα χρήματα για να αναβαθμίσουν. Για τους παράγοντες να αφήσουν τους πρωταγωνιστές να μιλήσουν μέσα στο γήπεδο. Για τη διαιτησία να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και για τον κόσμο να θυμηθεί ότι βρίσκεται μπροστά σε μια σπάνια μπασκετική συγκυρία.

Γιατί οι τελικοί αυτοί αξίζουν να μείνουν στην ιστορία για το μπάσκετ που προσφέρουν και όχι για τον θόρυβο που έχει προκληθεί τα τελευταία 24ωρα. Οι δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες και δύο από τις καλύτερες της Ευρώπης διεκδικούν έναν τίτλο που θα έπρεπε να απογειώνει το ενδιαφέρον όλων γύρω από το μπάσκετ. Υπάρχει ακόμη χρόνος η κουβέντα να επιστρέψει εκεί όπου πραγματικά πρέπει δηλαδή στο μπάσκετ ή μήπως έχει χαθεί οριστικά κάθε τέτοια δυνατότητα; Θα φανεί σύντομα...

