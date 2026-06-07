Παναθηναϊκός: Κάλεσμα της θύρας 13 στο ξενοδοχείο της αποστολής πριν το Game 3
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν στο ΣΕΦ (08/06, 21:00 LIVE από το Gazzetta), με τη θύρα 13 να κάνει κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας να βρεθεί έξω από το ξενοδοχείο των «πρασίνων».
Συγκεκριμένα οι οργανωμένοι οπαδοί του «τριφυλλιού», αναμένεται να βρεθούν έξω από το «Caravel», προκειμένου να δώσουν ψυχολογική ώθηση στους παίκτες, ενόψει του Game 3 κόντρα στον Ολυμπιακό.
Η σειρά είναι στο 1-1 και οι τελικοί κρίνονται στις τρεις νίκες.
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