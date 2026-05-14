Ο Ματίας Λεσόρ προχώρησε σε μία σειρά αναρτήσεων μέσω Instagram story για να στείλει μήνυμα ενότητας με... άρωμα Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, την επόμενη μέρα της αναμέτρησης ανέβασε το σήμα του Παναθηναϊκού σε μία κίνηση όλο νόημα και συνέχισε ανεβάζοντας φωτογραφίες από την ομάδα και τον κόσμο θέλοντας να συσπειρώσει όλον τον οργανισμό.

Στην ομαδική φωτογραφία του τριφυλλιού όμως, έκρυψε το πρόσωπο του Ρισόν Χολμς με μία πράσινη καρδιά, καθώς δεν ανήκει πλέον στην ομάδα. Παράλληλα, ο Χολμς μετά το αποτέλεσμα στην πόλη της Ισπανίας ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» φάτσες που ξεκαρδίζονται, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την αντιπάθειά του προς τον προπονητή της ομάδας, Έργκιν Άταμαν, με τον οποίο υπήρχε η κόντρα και οδήγησε στην πρόωρη αποδέσμευσή του.