Θύρα 13 κατά Κυβέρνησης: «Ήρθε η ώρα να δαγκώσουμε εκεί που σας πονάει, στην κάλπη»

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού εξέδωσαν ανακοίνωση-επιστολή με αποδέκτη την κυβέρνηση για όσα συμβαίνουν στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Ανακοίνωση για τα τεκταινόμενα στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ εξέδωσε η Θύρα 13.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Τριφυλλιού εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση μεταξύ άλλων στην κυβέρνηση και στην ηγεσία της ΕΟΚ.

Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση των φίλων του Παναθηναϊκού που έχει και την μορφή επιστολής προς την κυβέρνηση:

«Ως το παλιότερο και πιο ιστορικό οργανωμένο οπαδικό κίνημα της χώρας, που φέτος φτάνει αισίως τα 60 χρόνια ζωής και απαριθμεί χιλιάδες κόσμο, τοποθετούμαστε με την κάτωθι επιστολή βάσει των τελευταίων πολλών πλέον γεγονότων ως εξής:

Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες ενός καθεστώτος που έχει στηθεί με την ‘’ομάδα αλήθειας’’ του Πειραιά να έχει γαντζωθεί με κάθε τρόπο-βρώμικο ως συνήθως- στους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς του κόμματός σας. Με αποκορύφωμα το φετινό τσίρκο που στήθηκε στην Ευρωλίγκα αλλά και με την επαναλαμβανόμενη εξόφθαλμη αδικία στο Ελληνικό πρωτάθλημα ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στη γλώσσα που καταλαβαίνετε.

Αν νομίζατε ότι θα καθίσουμε να βλέπουμε τη νέα παράγκα να χτίζεται με Λιόλιους, υποτακτικούς διαιτητές, πληρωμένα παπαγαλάκια που μιλάνε για πικ εντ ρολ κρύβοντας τη βρωμιά, ενώ η αδικία προς τους αθλητές και τον κόσμο του Παναθηναϊκού έχει γίνει καθημερινότητα, λυπούμαστε. Σας έχουμε νέα και είναι άσχημα. Δεν θα αφήσουμε την ποδοσφαιροποίηση του Αυτοκράτορα με ευθύνη του Μαξίμου.

Στις επόμενες εκλογές θα αντιδράσουμε όπως ακριβώς σας αξίζει. Όχι μόνο με συνθήματα (τα οποία αναφέρονται περιέργως σε κάθε φύλλο αγώνος στο ΟΑΚΑ ενώ στο Σεφ παθαίνουν ωτίτιδα οι διαιτητές) και πανό. Θα το δείτε στις κάλπες. Και θα το δείτε όχι με την αποχή όπως εύχεστε, αλλά με συμμετοχή ΟΛΩΝ των Παναθηναϊκών και των οικογενειών τους. Σε κάθε πόλη και χωριό σε κάθε περιοχή της χώρας, από τον πολίτη που ψηφίζει για πρώτη φορά μέχρι τον παππού και τη γιαγιά.

Αγκαζέ με σταυρωμένα ψηφοδέλτια, όπως ακριβώς κάνατε τόσα χρόνια. Τα εκατομμύρια των Παναθηναϊκών ξεκινούν αγώνα για όσες εκλογές χρειαστεί. Μια; Δυο; τρεις Κυριακές; Μέχρι το τέλος σας.

Η οργή μετά τα εξόφθαλμα γεγονότα δεν θα σταματήσει στον Λιόλιο, την Τσαρούχα, τον Χριστινάκη και τα άλλα παιδιά. Θα πληρώσετε όσοι τη δημιουργήσατε, όσοι την ανέχεστε και όσοι σωπαίνετε. Και ειδικά εσείς οι βουλευτές και υπουργοί που δηλώνετε Παναθηναϊκοί και δεν βγάζετε λέξη για τα όργια. Σε εσάς, επειδή ξέρουμε και ποιοι είστε θα θυμηθούμε και άλλους συγγενείς και άλλους φίλους και άλλες ψήφους. Μετά ας έρχεστε στο γήπεδο σαν απλοί φίλαθλοι γιατί βουλευτές δεν θα είστε. Αν έρχεστε.

Ο Παναθηναϊκός εδώ και καιρό αντιμετωπίζεται σαν ομάδα άλλου κράτους. Ο Πρωθυπουργός ξέχασε να καλέσει τον Πρωταθλητή Ευρώπης στο Μαξίμου το 2024. Αντιθέτως δεν ξέχασε να καλέσει την αγαπημένη του ομάδα και αυτουνού και του ανιψιού του φέτος. Θα έχει πολύ πλάκα μετά την Ελληνοποίηση του Θωμά από τον Πειραιά να κατεβεί και βουλευτής με το κόμμα σας (Αλήθεια οι βουλευτές εκεί στον Πειραιά πώς νιώθετε γι’ αυτό»;