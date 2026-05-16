Ο Άλβαρο Καρντένας επέκτεινε τη συνεργασία του με τη Βαλένθια για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου, επέστρεψε από τον δανεισμό του στην ισπανική ομάδα και επέκτεινε το συμβόλαιό του, μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-2028.

Σε 26 αναμετρήσεις με τη φανέλα της ομάδας των δυτικών προαστίων, ο Άλβαρο Καρντένας είχε μ.ο 10.8 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ ανά αγώνα. Μάλιστα ο Ισπανός γκαρντ, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και στις εγχώριες υποχρεώσεις της Βαλένθια μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βαλένθια:

«Η Βαλένθια Μπάσκετ κατέληξε σε συμφωνία με τον πλέι μέικερ Άλβαρο Καρντένας (1,85 μ., Γρανάδα, 29/04/2002, 24 ετών) για την επέκταση του συμβολαίου που τον συνέδεε με τον σύλλογο των "πορτοκαλί". Μετά τη συγκεκριμένη ανανέωση, το νέο συμβόλαιο θα έχει διάρκεια έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2027-28.

Μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στο Περιστέρι, ύστερα από τον αποκλεισμό της ομάδας στα προημιτελικά των πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος, ο παίκτης ενσωματώθηκε την Παρασκευή στις προπονήσεις της ανδρικής πρώτης ομάδας της Βαλένθια και δηλώθηκε στη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας. Έτσι, θα μπορεί να αγωνιστεί στους αγώνες του εγχώριου πρωταθλήματος έως το τέλος της σεζόν.

Στην πρώτη του εμπειρία στο επαγγελματικό μπάσκετ, μετά τη θητεία του στα πανεπιστήμια Πανεπιστήμιο Σαν Χοσέ Στέιτ και Πανεπιστήμιο Μπόιζι Στέιτ, ο γκαρντ από τη Γρανάδα αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια της ελληνικής λίγκας, έχοντας κατά μέσο όρο περισσότερα από 26 λεπτά συμμετοχής. Οι αριθμοί του ήταν 10,8 πόντοι, 3,4 ριμπάουντ και 4,9 ασίστ ανά αγώνα, συγκεντρώνοντας 13,3 μονάδες αξιολόγησης.

Η φετινή σεζόν αποτέλεσε επίσης το ντεμπούτο του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς συμμετείχε στο Κύπελλο Ευρώπης της FIBA, όπου το Περιστέρι αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τη φιναλίστ ΠΑΟΚ. Ο Κάρδενας ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του πορεία με 12,9 πόντους, ποσοστό 54,8% στα τρίποντα, 3,7 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 14,2 βαθμούς αξιολόγησης.

Ως επιστέγασμα αυτής της πρώτης επαγγελματικής χρονιάς, ο γκαρντ της Βαλένθια πραγματοποίησε και τις πρώτες επίσημες συμμετοχές του με την ανδρική εθνική ομάδα της Ισπανίας στα προκριματικά «παράθυρα» για το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ 2027, στις περιόδους του Νοεμβρίου 2025 και του Φεβρουαρίου 2026».