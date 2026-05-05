Final Four: Τα μπλουζάκια του Ολυμπιακού για την πρόκριση
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Final Four της EuroLeague για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, αφού απέκλεισε με sweep τη Μονακό και θα βρεθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens το τριήμερο 22-24 Μαΐου.
Μετά το τέλος του Game 3 με τους Μονεγάσκους, οι παίκτες του Ολυμπιακού φόρεσαν τα ειδικά μπλουζάκια για την περίσταση, τα οποία έγραφαν: «Από τον Πειραιά ως το τέλος του δρόμου!».
Πλέον, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό της Παρασκευής 22/5 τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις, με τους Τούρκους να βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση.
