Αγγελόπουλοι: «Δεν είμαστε φαβορί στο ΟΑΚΑ - Αν ήταν τελικοί σε σειρά αγώνων ο Ολυμπιακός θα είχε σίγουρα δύο παραπάνω τίτλους»

Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος βρέθηκαν στο πλευρό του Ολυμπιακού στο Μονακό και έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στους παίκτες για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ενώ μίλησαν στα μέσα για τη συνέχεια.

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, σκούπισε τη Μονακό με 3-0 στη σειρά και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας και μάλιστα για πέμπτη συνεχόμενη φορά.

Αναλυτικά

Γιώργος Αγγελόπουλος: «Συγχαρητήρια στην ομάδα για την πολύ καταπληκτική χρονιά μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα να πας σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four, δεν έχει πάει καμία ομάδα πλην της ΤΣΣΚΑ. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση, παίζαμε το καλύτερο μπάσκετ και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε στην κορυφή της Ευρώπης».

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Είναι ιστορικό το επίτευγμα με βάση την τωρινή μορφή της EuroLeague. Συγχαρητήρια στην ομάδα, Τεράστιο επίτευγμα. Έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στα Final Four και δεν παίρνουμε την EuroLeague. Περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό με ψυχραιμία και μεγαλύτερη ωριμότητα».

Γιώργος Αγγελόπουλος: «Ο Ολυμπιακός έχει παίξει στη Μαδρίτη στην Κωνσταντινούπολη σε μεγάλες έδρες όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι στην έδρα μας, δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί. Να γίνει κάποια στιγμή Final Four στο ΣΕΦ. Αυτό είναι το πλάνο μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε επειδή δεν θα πληρώσει αεροπορικά και ξενοδοχεία».

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Με αφορμή τις πέντε συνεχόμενες συμμετοχές στο Final Four να πούμε πως υπάρχουν πέντε παίκτες, οι τρεις εκ των οποίων ενεργοί (ΜακΚίσικ, Γουόκαπ και Παπανικολάου) συν τον Φαλ και τον Λαρετζάκη που είναι στην ομάδα, που έχουν βρεθεί και στις πέντε προκρίσεις. Πρέπει να τους αναφέρουμε σήμερα.

Τους αξίζει ειδική μνεία γιατί έχει αλλάξει το μπάσκετ. Έχει γίνει πιο γρήγορο. Εμείς το έχουμε ζήσει με υπομονή και πάντα με πίστη ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό.

Το ότι φτάσαμε πέρσι στο Άμπου Ντάμπι στον ημιτελικό και χάσαμε κανείς δεν μπορεί να το υπολογίσει. Ή ότι χάσαμε στον τελικό από τη Ρεάλ στο Κάουνας, είναι όλα μέρος του παιχνιδιού. Δεν έχεις συμβόλαιο με την επιτυχία. Αυτό που σε καταξιώνει είναι ότι συνεχίζεις να παλεύεις ότι και να συμβεί. Αυτό είναι που μας χαρακτηρίζει με τον αδερφό μου και με όλη τη φιλοσοφία της ομάδας που έχουμε περάσει».

Γιώργος Αγγελόπουλος: «Ό,τι και να λέει ο κόσμος θέλουμε τον τίτλο και κάνουμε τα πάντα για να έρθει. Τον θέλουμε σαν τρελοί μην κοροϊδευόμαστε.

Ξεκινάνε οι εργασίες πολύ συντομα στο βοηθητικό. Πάμε πολύ καλά.

Συγκλονιστική διαδρομή με τα καλά και τα άσχημα, ελπίζουμε να ζήσουμε την καλύτερη στιγμή σύντομα.

Το πιο κοντινό με τώρα είναι το 3-1 με την Πρόκομ το 2010. Η Μονακό έκανε προσπάθεια. Δεν μειώνεται η αξία της. Οι ομάδες έχουν συνέχεια και φιλοσοφία και η Μονακό μας έχει δυσκολέψει στο παρελθόν. Το κυριαρχικό μπάσκετ να μη μας εφησυχάζει καθώς ένας ημιτελικός είναι πολύ διαφορετικός. Να δούμε τι θα γίνει και στη Zalgirio Arena που τη μελετάμε.

Αν ήταν τελικοί σε σειρά αγώνων ο Ολυμπιακός θα είχε σίγουρα δύο παραπάνω τίτλους. Το λένε και οι αντίπαλοι αυτό. Το μοντέλο του ΝΒΑ είναι πιο δίκαιο και ανταγωνιστικό, αλλά αυτό είναι το σύστημα και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Η σειρά θα ήταν προτιμότερη».

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Αν το 2012 ήταν σειρά αγώνων αποκλείεται να είχαμε αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ. Όπως είναι τα τελευταία χρόνια θα προτιμούσα σειρά αγώνων στο ΣΕΦ με πλεονέκτημα ή μειονέκτημα έδρας. Έχει μία μαγεία το Final Four. Μην το απαξιώνουμε. Αυτός είναι ο θεσμός. Έχει μία μαγεία, την έχουμε φάει στη... μάπα πολλές φορές, αλλά κάποια στιγμή θα το ζήσουμε all the way».