Ο Κεβάριους Χέις βρίσκονταν στο στόχαστρο της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά η Φενέρμπαχτσε φαίνεται να τον πρόλαβε όπως αναφέρουν οι Ισραηλινοί.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ προχωράει με γοργό ρυθμό τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν, βάζοντας ψηλά τον πήχη, όμως ενώ στόχευε στον Κεβάριους Χέις (29χρ., 2.06), υπολόγιζε χωρίς τη Φενέρμπαχτσε!

Ο Ισραηλινός τύπος αναφέρει πως ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ/σέντερ «έδωσε τα χέρια του με την πρωταθλήτρια Ευρώπης» όπως ενημερώθηκαν από την Τουρκία και το deal θεωρείται πως έχει κιόλας ολοκληρωθεί. Αυτή είναι μια κακή εξέλιξη για τη Μακάμπι που ήθελε να ενισχύσει την γραμμή των ψηλών της.

Ο Κεβάριους Χέις που είναι ένας αθλητικός σέντερ με πολύ καλές αμυντικές αντιδράσεις, τη φετινή σεζόν με την Μονακό έχει 6.2 πόντους (60,4% εντός παιδιάς) και 3.4 ριμπάουντ ανά αγώνα στην Euroleague, ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα, έχει 7.4 πόντους (63% εντός παιδιάς) και 4.7 ριμπάουντ.

Ο Αμερικανός σέντερ έχει αγωνιστεί σε Βιλερμπάν, Μπούρσασπορ, Ζάλγκιρις, Παρί και τώρα είναι στη Μονακό. Θεωρείται μια καλή «μπακ-απ» επιλογή στο «5» και φαίνεται ότι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει στο μυαλό του πως θα τον αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, καθώς στην επίθεση έχει πολλές επιλογές.

