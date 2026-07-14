Ολυμπιακός: Νέες εικόνες από τις εργασίες στο ΣΕΦ
Οι εργασίες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχουν αρχίσει για τα καλά και η έδρα του μπασκετικού Ολυμπιακού έχει μετατραπεί πλέον σε κανονικό... εργοτάξιο, καθώς στον χώρο που κάποτε δέσποζε το παρκέ των πρωταθλητών Ευρώπης, πλεόν κυριαρχούν οι μπουλντούζες.
Ορισμένες εικόνες και βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κάθαρα πως όλο το κάτω διάζωμα του φαληρικού σταδίο, καθώς και ο περιβάλλων χώρος γύρω από το παρκέ έχει ξηλωθεί και στη θέση τους αναμένεται να μπούνε τα νέα καθίσματα, που θα αυξήσουν τη χωρητικότητα της αρένας και θα δώσουν ένα νέο πιο σύγχρονο αέρα στο γήπεδο των Ερυθρόλευκων.
Δείτε εδώ τις εικόνες από τις ανακατασκευές του ΣΕΦ, όπως αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα:
🎼Γκρέμιστα γκρέμιστα όλα πιά🎼 pic.twitter.com/dfLppt9ldS— BARJOKER (@barjoker7) July 13, 2026
Καλημέρα 🚧👷🏼♂️
Κάτω διάζωμα είχαμε… pic.twitter.com/OUhx5ebqzI— BARJOKER (@barjoker7) July 14, 2026
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