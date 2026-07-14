Ολυμπιακός: Νέες εικόνες από τις εργασίες στο ΣΕΦ

Ολυμπιακός: Νέες εικόνες από τις εργασίες στο ΣΕΦ

Ολυμπιακός: Νέες εικόνες από τις εργασίες στο ΣΕΦ
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Κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο εικόνες από την ανακατασκευή του Στάδιου Ειρήνης και Φιλίας, με την έδρα του Ολυμπιακού να έχει μετατραπεί προσωρινά σε εργοτάξιο.

Οι εργασίες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχουν αρχίσει για τα καλά και η έδρα του μπασκετικού Ολυμπιακού έχει μετατραπεί πλέον σε κανονικό... εργοτάξιο, καθώς στον χώρο που κάποτε δέσποζε το παρκέ των πρωταθλητών Ευρώπης, πλεόν κυριαρχούν οι μπουλντούζες.

Ορισμένες εικόνες και βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κάθαρα πως όλο το κάτω διάζωμα του φαληρικού σταδίο, καθώς και ο περιβάλλων χώρος γύρω από το παρκέ έχει ξηλωθεί και στη θέση τους αναμένεται να μπούνε τα νέα καθίσματα, που θα αυξήσουν τη χωρητικότητα της αρένας και θα δώσουν ένα νέο πιο σύγχρονο αέρα στο γήπεδο των Ερυθρόλευκων.

Δείτε εδώ τις εικόνες από τις ανακατασκευές του ΣΕΦ, όπως αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα:

     

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