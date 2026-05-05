Ολυμπιακός: Τι εννοούσε ο Μπαρτζώκας για τον τρόπο που έχασε από την Μονακό στη regular season
Κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για Μόντε Κάρλο, ενόψει του Game 3 με τη Μονακό (05/05, 20:45, LIVE από το Gazzetta), ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην τελευταία επίσκεψη των «ερυθρολεύκων» στο Πριγκιπάτο.
Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός είπε: «Tο παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει στην τελευταία φάση και είναι κάτι που σίγουρα το θυμόμαστε».
Μέσω της συγκεκριμένης δήλωσης ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλησε να τονίσει, πως δεν ξεχνάει τον... δραματικό τρόπο που είχε χάσει η ομάδα του, από τους Μονεγάσκους στο 2ο μεταξύ τους ματς της regular season.
Ήταν στις 12 Μαρτίου, όταν το η Μονακό του Μαρκοϊσβίλι με 9 παίκτες... σόκαρε τους Πειραιώτες, επικρατώντας με 81-80 και τον Στράζελ να... σκοτώνει με νικητήριο καλάθι τον Ολυμπιακό.
Σε αυτή τη φάση, αναφέρθηκε ο Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του, τονίζοντας μάλιστα πως δεν έχουν καλή εμπειρία στο συγκεκριμένο γήπεδο οι «ερυθρόλευκοι».
Δείτε το νικητήριο καλάθι του Στράζελ:
MATTHEW STRAZEL FOR THE WIN. Clutch moment in Monaco. Strazel knocks down the game-winning shot to give the Roca Team a dramatic 81–80 victory over Olympiacos. In a tense and emotional game, Monaco showed huge character to close it out. Cold blood from the young French guard.
