Κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για Μόντε Κάρλο, ενόψει του Game 3 με τη Μονακό (05/05, 20:45, LIVE από το Gazzetta), ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην τελευταία επίσκεψη των «ερυθρολεύκων» στο Πριγκιπάτο.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός είπε: «Tο παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει στην τελευταία φάση και είναι κάτι που σίγουρα το θυμόμαστε».

Μέσω της συγκεκριμένης δήλωσης ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλησε να τονίσει, πως δεν ξεχνάει τον... δραματικό τρόπο που είχε χάσει η ομάδα του, από τους Μονεγάσκους στο 2ο μεταξύ τους ματς της regular season.

Ήταν στις 12 Μαρτίου, όταν το η Μονακό του Μαρκοϊσβίλι με 9 παίκτες... σόκαρε τους Πειραιώτες, επικρατώντας με 81-80 και τον Στράζελ να... σκοτώνει με νικητήριο καλάθι τον Ολυμπιακό.

Σε αυτή τη φάση, αναφέρθηκε ο Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του, τονίζοντας μάλιστα πως δεν έχουν καλή εμπειρία στο συγκεκριμένο γήπεδο οι «ερυθρόλευκοι».

