Μονακό - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του Game 3 των Ερυθρόλευκων

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (05/05) Game 3 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μονακό.

Playoffs πράξη τρίτη απόψε (05/05) για Ολυμπιακό και Μονακό, με τις δυο ομάδες να τα λένε ξανά, μία εβδομάδα μετά τις πρώτες μεταξύ τους μάχες που βρήκε νικητές τους Πειραιώτες με 91-70 και 94-64 αντίστοιχα.

Έτσι, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, αφού κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα του, ταξιδεύει σήμερα στο Πριγκιπάτο για να κάνει το 3-0 στη σειρά, να «σκουπίσει» τους Μονεγάσους και να «σφραγίσει» και επίσημα το εισιτήριο του για το Final 4 της Euroleague, που θυμίζουμε πως θα γίνει στην Αθήνα.

Το τζάμπολ του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 20:45 και η μετάδοση θα γίνει από το Novasports Prime.