Ο Γιώργος Κούβαρης που βρέθηκε στη Βαλένθια για τα δύο πρώτα παιχνίδια των Playoffs μεταξύ Βαλένθια-Παναθηναϊκού, γράφει για την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τα όσα συνέβησαν.

Θα σας πω τα πράγματα από την δική μου οπτική γωνία. Ό,τι είδα, ό,τι άκουσα, ό,τι έμαθα και ό,τι συζήτησα στη Βαλένθια αμέσως μετά το τέλος του Game 2. Για τα αγωνιστικά και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το 0-2 αγκαλιάζοντας ουσιαστικά την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, θεωρώ ότι τα είπαμε μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Πάμε να δούμε τι έγινε έξω από τις τέσσερις γραμμές. Ομολογώ ότι η είδηση για την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν έκπληξη. Ποιες τρεις αγωνιστικές; Για ποιον λόγο τρεις αγωνιστικές; Για να απουσιάσει από το Final Four εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός «σκουπίσει» την Τετάρτη (6/5, 21:15) τη Βαλένθια; Λες και είμαστε στο δημοτικό και τιμωρείται κάποιο παιδάκι παραδειγματικά.

Θεωρώ ότι η τιμωρία είναι άδικη. Ναι. Πράγματι ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ κατευθύνθηκε προς την γραμματεία προκειμένου να διαμαρτυρηθεί. Αυτό το είδα και εγώ μέσα από το γήπεδο, το είδε όλος ο κόσμος. Και όντως διαμαρτυρήθηκε. Πώς διαμαρτυρήθηκε και τι είπε; «Call a foul». Με ένταση; Με ένταση. Νευριασμένος; Νευριασμένος.

Αρχικά να πω ότι ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί «περιοχή περιορισμένης πρόσβασης». Και βάσει των κανονισμών της Euroleague, το να πάει κάποιος σε αυτές τις «περιοχές περιορισμένης πρόσβασης» θεωρείται «μικρή παράβαση» και η προβλεπόμενη ποινή ανέρχεται στα 30.000 ευρώ. Άρα λοιπόν ο Γιαννακόπουλος υπέπεσε σε μικρή παράβαση.

Τι λέει όμως το σκεπτικό της τιμωρίας; Ότι ο Δικαστής της Euroleague έκρινε ότι οι εν λόγω ενέργειές του θα μπορούσαν να προκαλέσουν βία και έλαβε υπόψη την υποτροπή, γι’ αυτό και επιβλήθηκε η συγκεκριμένη ποινή. «Θα μπορούσαν. Θα». Ότι προκάλεσε. Και να σας πω και κάτι; Υπήρχε δράση για να υπάρξει και (αυτή η) αντίδραση και να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. Μην ξεχνάτε ότι ο Παναθηναϊκός είχε ξεχάσει να πάει στις βολές στα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα, παρά το physical παιχνίδι της Βαλένθια.

Και λίγες ώρες νωρίτερα ο Μάικ Τζέιμς είχε αποβληθεί από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό επειδή έκανε μια χειρονομία προς τους διαιτητές ότι χρηματίζονται. Και τι μάθαμε σήμερα; Ότι τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ και με ποινή μίας αγωνιστικής. Και αυτή η ποινή της μίας αγωνιστικής έχει ανασταλτικό χαρακτήρα κι έτσι ο Αμερικανός γκαρντ θα είναι διαθέσιμος στο Game 3. Δεν έχω τίποτα με τον Τζέιμς. Προς Θεού. Παικταράς από τους λίγους. Θα σταθώ μόνο στην κίνησή του προς τους διαιτητές. Κάτι ανάλογο δεν είχε κάνει και ο Μπόλντγουιν πριν από τρία χρόνια και είχε δεχθεί πρόστιμο 1.500 ευρώ για «ασέβεια στους διαιτητές».

Δηλαδή για μια τέτοια κίνηση να δέχεται μία ποινή και για ένα (ναι, έντονο) «call a foul» πίσω από τη γραμματεία, τρεις; Ακόμα και υπότροπος να ήταν. Δεν ξέρω. Σαν να μην υπάρχουν ίδια μέτρα και ίδια σταθμά. Ειδικά για ανθρώπους που ξοδεύουν καράβια χρήματα προκειμένου να αναβαθμίσουν συνολικά το προϊόν ενισχύοντας τις ομάδες τους με παικταράδες από το πάνω ράφι.

Το ίδιο ακριβώς θα ίσχυε και το ίδιο ακριβώς θα πίστευα αν το έκαναν οι Αγγελόπουλοι, ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ο Γιανάι και δεν ξέρω και 'γω ποιος άλλος στην Euroleague. Ξαναλέω. Ήμουν στη Βαλένθια και μπορώ να πω βάσει των όσων είδα και των όσων συζήτησα ότι η ποινή στον Γιαννακόπουλο είναι άδικη. Θέλω να δω την Euroleague πώς θα... ζήσει εάν αποχωρήσουν μεγάλοι παράγοντες, εάν σταματήσουν να βάζουν τα χρήματά τους και πόσο θελκτικό θα είναι μετά το μπασκετικό προϊόν.

Προσοχή: Δεν λέω να κάνει καθένας ό,τι θέλει. Ούτε καν. Ούτε κατά διάνοια. Όμως να υπάρχουν ΙΔΙΑ μέτρα και ΙΔΙΑ σταθμά για όλους στις τιμωρίες. Και αν πρέπει να εξαντλείται η αυστηρότητα, να εξαντλείται παντού. Πραγματικά γέλασα όταν διάβασα για τα 5.000 ευρώ πρόστιμο στην Βαλένθια. Και αν υποτίθεται ότι «προκλήθηκαν» και ότι «θα μπορούσε να προκληθεί βία» βάσει του σκεπτικού της τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έχω να ρωτήσω κάτι: Είχαν προκληθεί και στις 25 Μαρτίου όταν είχε καταγγείλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός ότι «έφτυναν τον Παναγιώτη Αγγελοπουλο και τον Γιώργο Σκινδήλια»; Δεν το νομίζω. Ήθελαν να τα κάνουν και τα έκαναν.

Οι φίλοι της ισπανικής ομάδας δεν ήταν και οι πιο ήσυχοι του κόσμου ως προς την φιλοξενία τους. Και δεν αναφέρομαι τόσο στις χειρονομίες και στις προκλητικές αντιδράσεις (ΟΚ, αυτά γίνονται παντού) αλλά για το γεγονός ότι δημιουργούσαν ένταση πίσω από τον πάγκο, πετούσαν αντικείμενα κ.ο.κ. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μετά το τέλος είχαμε διάφορα περιστατικά.

Ο Βασίλης Σίμτσακ για παράδειγμα θέλησε να χαιρετήσει τους φίλους του Παναθηναϊκού που είχαν βρεθεί στη Roig Arena και έπεσαν να τον... φάνε οι Ισπανοί. Φίλοι της ομάδας αλλά και μέλη της ομάδας. Επίσης ο Νογκές κυνηγούσε τον Ναν (χωρίς να τον έχει δει ο Ναν) στα αποδυτήρια αλλά επειδή «karma is a bitch» σωριάστηκε στο πάτωμα έχοντας «φάει» μια καλή «γλίστρα» και δεν τον έφτασε ποτέ. Όλα αυτά υπάρχουν και σε βίντεο αλλά εκεί δεν υπήρξε κάποια ανάλογη «ευαισθησία» για πιο βαριές τιμωρίες.

Ομολογώ ότι είχα την Βαλένθια σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Και εξακολουθώ να την έχω. Σε μπασκετική εκτίμηση. Όμως πραγματικά δεν περίμενα με τίποτα όλα όσα επιστράτευσαν (σκόπιμα ή όχι) για να κάνουν τη σειρά άνω-κάτω. Οι δηλώσεις του εξαίρετου προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ έδειχναν τρικυμία εν κρανίω. Πραγματική «πλημμύρα» βλέποντας την ομάδα του να χάνει (οριστικά;) το παιχνίδι της πρόκρισης.

Καταστάσεις τις οποίες δεν ξέρουν να διαχειριστούν. Και το κάνουν με λάθος τρόπο. Λίγο πολύ ήθελαν να μετατρέψουν τη σειρά σε... Ρεάλ-Παρτίζαν όπως το 2023, χωρίς όμως να το καταφέρουν. Δεν «τσίμπησαν» οι «πράσινοι». Και έχοντας το 0-2 παρακαταθήκη από τα δύο ματς στην Βαλένθια, καλούνται να «τελειώσουν» τη δουλειά άμεσα στην Αθήνα.

Και ξέρετε ποιος το θέλει πρώτος απ' όλους; Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και ας ξέρει ότι θα χάσει το Final Four μετά την τιμωρία του. Πάνω απ' όλα η ομάδα!