Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε την ποινή που επιβλήθηκε στον Μάικ Τζέιμς για τη χειρονομία του προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του Game 2 με τον Ολυμπιακό.

Ο Μάικ Τζέιμς τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ και με ποινή μίας αγωνιστικής για τη συμπεριφορά του στο Game 2 με τον Ολυμπιακό.

Παρ' όλα αυτά, η ποινή της μίας αγωνιστικής έχει ανασταλτικό χαρακτήρα κι έτσι ο Αμερικανός γκαρντ θα είναι διαθέσιμος στον τρίτο αγώνα της σειράς, αλλά θα τιμωρηθεί σε περίπτωση νέας παράβασης.

Ο Τζέιμς αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague να βγαίνει εκτός εαυτού και, όπως γράφτηκε στο φύλλο αγώνα, να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα κατά των διαιτητών.

Βέβαια, ο Τζέιμς δεν έμεινε μόνο στα «γαλλικά», καθώς έκανε και κίνηση χρηματισμού προς τους διαιτητές, οι οποίοι κατέγραψαν τα πάντα στο φύλλο αγώνα.

Το Game 3 ανάμεσα στη Μονακό και τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί την προσεχή Τρίτη 5/4 στις 20:45.

Η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball

«Ο Μάικ Τζέιμς, παίκτης της Μονακό, τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ και με ποινή μίας αγωνιστικής, για τη συμπεριφορά του μετά την αποβολή του στον αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Μονακό, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κανονισμού της EuroLeague Basketball.

Η ποινή της μίας αγωνιστικής έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και θα εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση που ο παίκτης υποπέσει σε νέο παράπτωμα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πειθαρχικού Κανονισμού».