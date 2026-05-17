Το πανόραμα των Playoffs στην GBL: Στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός, Game 3 στο ΑΕΚ-Άρης

Ο Παναθηναϊκός πέρασε με «σκούπα» στα ημιτελικά, ενώ πήρε... παράταση ο αντίπαλος του Ολυμπιακού καθώς ΑΕΚ και Άρης θα παίξουν και τρίτο ματς στα προημιτελικά.

Οι «πράσινοι» έκαναν την δουλειά στη Μύκονο και «σκούπισαν» την ομάδα του νησιού των ανέμων με 2-0 νίκες, παίρνοντας και το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Εκεί περιμένει ήδη ο ΠΑΟΚ που προκρίθηκε με τη σειρά του στην τετράδα της Stoiximan GBL με 2-0 απέναντι στο Περιστέρι.

Στα ημιτελικά έχει περάσει και ο Ολυμπιακός μετά τη «σκούπα» απέναντι στον Κολοσσό ωστόσο θα πρέπει να περιμένει το Game 3 της ΑΕΚ με τον Άρη μετά το 1-1 στο Game 2.

Προημιτελικά

1. Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 2-0

2. Παναθηναϊκός - Μύκονος 2-0

3. ΠΑΟΚ - Περιστέρι 2-0

4. ΑΕΚ - Άρης 1-1

Ημιτελικά

5. Ολυμπιακός - ΑΕΚ ή Άρης

6. Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Τελικοί

Νικητής 5 - Νικητής 6