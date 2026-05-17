Το πανόραμα των Playoffs στην GBL: Στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός, Game 3 στο ΑΕΚ-Άρης
Οι «πράσινοι» έκαναν την δουλειά στη Μύκονο και «σκούπισαν» την ομάδα του νησιού των ανέμων με 2-0 νίκες, παίρνοντας και το εισιτήριο για τα ημιτελικά.
Εκεί περιμένει ήδη ο ΠΑΟΚ που προκρίθηκε με τη σειρά του στην τετράδα της Stoiximan GBL με 2-0 απέναντι στο Περιστέρι.
Στα ημιτελικά έχει περάσει και ο Ολυμπιακός μετά τη «σκούπα» απέναντι στον Κολοσσό ωστόσο θα πρέπει να περιμένει το Game 3 της ΑΕΚ με τον Άρη μετά το 1-1 στο Game 2.
Προημιτελικά
1. Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 2-0
2. Παναθηναϊκός - Μύκονος 2-0
- Game 1: Παναθηναϊκός - Μύκονος 99-75
- Game 2: Μύκονος - Παναθηναϊκός 76-90
3. ΠΑΟΚ - Περιστέρι 2-0
- Game 1: ΠΑΟΚ - Περιστέρι 91-79
- Game 2: Περιστέρι - ΠΑΟΚ 72-77
4. ΑΕΚ - Άρης 1-1
- Game 1: ΑΕΚ - Άρης 87-81
- Game 2: Άρης - ΑΕΚ 90-81
- Game 3: AEK - Άρης (25/5, 19:00)
Ημιτελικά
5. Ολυμπιακός - ΑΕΚ ή Άρης
6. Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Τελικοί
Νικητής 5 - Νικητής 6
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.