Η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει πως οπαδοί της Βαλένθια έφτυσαν τους Αγγελόπουλους και τον Σκινδήλια, ενώ τονίζουν πως δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφαλείας από πλευράς γηπεδούχων.

Όπως αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι, οι οπαδοί της Βαλένθια έφτυσαν τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και τον Γιώργο Σκινδήλια, την ώρα μάλιστα που ο εκ των προέδρων του Ολυμπιακού ήταν μαζί με τον ανήλικο γιο του!

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Μετά το τέλος του αγώνα και κατά την αποχώρηση των κυριών Παναγιώτη Αγγελοπουλου (οποίος ήταν με τον ανήλικο γιο του) και Γιώργου Σκινδήλια , οπαδοί της Βαλένθια τους έφτυσαν, καθώς δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφαλείας από την πλευρά της γηπεδούχου ομάδας.