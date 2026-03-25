Ολυμπιακός: Καταγγέλει επίθεση στον Π.Αγγελόπουλο και ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας στη Βαλένθια
Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία για τα όσα συνέβησαν μετά το τέλος του αγώνα στη Βαλένθια.
Όπως αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι, οι οπαδοί της Βαλένθια έφτυσαν τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και τον Γιώργο Σκινδήλια, την ώρα μάλιστα που ο εκ των προέδρων του Ολυμπιακού ήταν μαζί με τον ανήλικο γιο του!
Παράλληλα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει πως δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφαλείας από πλευράς γηπεδούχων.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Μετά το τέλος του αγώνα και κατά την αποχώρηση των κυριών Παναγιώτη Αγγελοπουλου (οποίος ήταν με τον ανήλικο γιο του) και Γιώργου Σκινδήλια , οπαδοί της Βαλένθια τους έφτυσαν, καθώς δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφαλείας από την πλευρά της γηπεδούχου ομάδας.
