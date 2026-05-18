Ο Τέιλορ είδε ξανά το poster dunk του Τόμπσον απέναντι στον Χουάντσο: «Όλοι σηκώθηκαν από τις θέσεις τους!»

Ο Κάμερον Τέιλορ είδε ξανά και μοιράστηκε τις σκέψεις του για το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ντάριους Τόμπσον στο Telekom Center Athens απέναντι στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Η Βαλένθια θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Final Four της EuroLeague, αφήνοντας εκτός ημιτελικών τον οικοδεσπότη Παναθηναϊκό και διεκδικώντας απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής 24/5.

Οι Ίβηρες παρουσίασαν τρομερή συνέπεια μέσα στη σεζόν, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση της κατάταξης πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και πλέον στρέφονται στον σπουδαίο ημιτελικό με τη «Βασίλισσα». Στο μεταξύ, η EuroLeague έδειξε ξανά στον Κάμερον Τέιλορ το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ντάριους Τόμπσον στο Telekom Center Athens απέναντι στον Παναθηναϊκό, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο Αμερικανός γκαρντ απογειώθηκε στο ανοιχτό γήπεδο και κάρφωσε με δύναμη με το δεξί χέρι μπροστά στον Χουάντσο, με τον Κάμερον Τέιλορ να ζει ξανά τη στιγμή: «Αυτό το play είναι πραγματικά τρελό, γιατί όλοι ξέρουν ότι ο Ντάριους Τόμπσον δεν είναι από αυτούς που πηδάνε τόσο ψηλά. Κάνουμε πολλές ασκήσεις, αλλά κατά τη γνώμη μου έχει το χαμηλότερο vertical στην ομάδα. Κι όμως, όταν ξεκινά να τρέχει στον αιφνιδιασμό, νομίζω ότι έχει τα περισσότερα εντυπωσιακά τελειώματα πάνω σε άμυνα, κάτι που είναι επίσης τρελό. Οπότε το να τον βλέπεις να το κάνει αυτό… ναι, όλοι σηκώθηκαν από τις θέσεις τους! Και το έκανε χωρίς καμία αντίδραση, δεν αντιδρά σε τέτοιες φάσεις. Αλλά είναι ο καλύτερος, τον αγαπάμε».

One of the dunks of the season analyzed by Kameron Taylor 🎙️



What a play by DT 👀@valenciabasket pic.twitter.com/BvIgdWvHeM May 18, 2026

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

