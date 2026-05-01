Γιαννακόπουλος: Τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές!
Με ποινή αποκλεισμού τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε από την Euroleague ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για τα γεγονότα στο Game 2 των Playoffs.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν θα έχει το δικαίωμα να παραστεί στα επόμενα τρία παιχνίδια της ομάδας του στα παιχνίδια της Euroleague. Εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός πάρει τη πρόκριση με σκούπα κόντρα στην Βαλένθια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα μπορεί να δώσει το «παρών» στο Final Four.
Εάν και εφόσον η σειρά οδηγηθεί σε τέσσερα ματς, τότε θα έχει το δικαίωμα να βρεθεί μόνο στον τελικό, ενώ θα μπορέσει να δώσει το «παρών» και στα δύο ματς του Final Four (πάντα σε περίπτωση πρόκρισης του Παναθηναϊκού) εάν και εφόσον η σειρά με την Βαλένθια οδηγηθεί στα πέντε παιχνίδια.
Η ανακοίνωση της Euroleague
Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε τις παρακάτω πειθαρχικές αποφάσεις που εκδόθηκαν από τον Ανεξάρτητο Δικαστή σε σχέση με τα περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του Game 2 των Playoffs 2025–26:
Ο Mike James, παίκτης της AS Monaco, τιμωρήθηκε με πρόστιμο €6.000 και ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής για τη συμπεριφορά του μετά την αποβολή του στον αγώνα μεταξύ Olympiacos Piraeus και AS Monaco Basket, σύμφωνα με το Άρθρο 27.2.b) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball. Ο αποκλεισμός της μίας αγωνιστικής έχει ανασταλεί υπό όρους και θα τεθεί σε ισχύ σε περίπτωση που ο παίκτης διαπράξει νέο παράπτωμα, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Πειθαρχικού Κώδικα.
Η Valencia Basket τιμωρήθηκε με πρόστιμο €5.000 για ρίψη αντικειμένων από τους φιλάθλους της κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Valencia Basket και Panathinaikos AKTOR Athens, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.
Ο κ. Dimitris Giannakopoulos, βασικός μέτοχος της Panathinaikos AKTOR Athens, τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα όπου θα αγωνίζεται η ομάδα του στα επόμενα τρία παιχνίδια EuroLeague, καθώς και με πρόστιμο €10.000 για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του Game 2 των Playoffs μεταξύ Valencia Basket και Panathinaikos AKTOR Athens, σύμφωνα με το Άρθρο 27.2.b) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.
Η Euroleague Basketball επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής σχετικά με την ποινή που επιβλήθηκε στον κ. Γιαννακόπουλο:
Η Euroleague Basketball ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία μετά το τέλος του αγώνα, βάσει των περιστατικών που καταγράφηκαν στο επίσημο φύλλο αγώνα και στις επίσημες εκθέσεις.
Ο Ανεξάρτητος Δικαστής, ο οποίος διασφαλίζει την ανεξαρτησία και τη δικαιοσύνη της διαδικασίας και των επιβαλλόμενων κυρώσεων, αξιολόγησε διεξοδικά όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Euroleague Basketball, εξέδωσε απόφαση εντός 24 ωρών από τη λήξη του αγώνα, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.
Στην απόφασή του, ο Ανεξάρτητος Δικαστής έλαβε υπόψη ότι, όπως προκύπτει από το επίσημο φύλλο αγώνα και τις εκθέσεις, ο κ. Γιαννακόπουλος εισήλθε κατά τη διάρκεια του αγώνα σε χώρο που προορίζεται αποκλειστικά για τη γραμματεία, παραβιάζοντας έτσι τους κανονισμούς περιορισμένης πρόσβασης στον αγωνιστικό χώρο.
Παρότι οι παραβιάσεις περιορισμένων χώρων θεωρούνται ελαφρά παραπτώματα βάσει των κανονισμών της Euroleague, ο Δικαστής έλαβε επίσης υπόψη ότι οι ενέργειες του κ. Γιαννακόπουλου συνέβαλαν στη δημιουργία μιας κατάστασης ικανής να προκαλέσει ένταση και ενδεχόμενη βία. Επιπλέον, ο Ανεξάρτητος Δικαστής έλαβε υπόψη την υποτροπή του κ. Γιαννακόπουλου.
Η Euroleague Basketball απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε συμπεριφορά που μπορεί να προκαλέσει βία και που έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αξίες της διοργάνωσης.
Η Euroleague Basketball θα προτείνει στους μετόχους της την επανεξέταση των σχετικών διατάξεων του Πειθαρχικού Κώδικα που διέπουν τέτοιες συμπεριφορές, με στόχο την αυστηροποίηση των ποινών για τη σεζόν 2026–27, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού σαφών και συγκεκριμένων σοβαρών παραβάσεων που ενδέχεται να τιμωρούνται ακόμη και με ισόβιους αποκλεισμούς. Στόχος είναι η εξάλειψη συμπεριφορών που πλήττουν την εικόνα της διοργάνωσης και των συμμετεχουσών ομάδων.
Η Euroleague Basketball θα ήθελε επίσης να επισημάνει το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο που παρουσίασαν η διοργάνωση και οι ομάδες της στους δύο πρώτους αγώνες των Playoffs και παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην παροχή μιας μοναδικής μπασκετικής εμπειρίας για τη συνέχεια των Playoffs και το Final Four.»
