Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στο Game 2 των Playoffs μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν θα έχει το δικαίωμα να παραστεί στα επόμενα τρία παιχνίδια της ομάδας του στα παιχνίδια της Euroleague. Εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός πάρει τη πρόκριση με σκούπα κόντρα στην Βαλένθια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα μπορεί να δώσει το «παρών» στο Final Four.

Εάν και εφόσον η σειρά οδηγηθεί σε τέσσερα ματς, τότε θα έχει το δικαίωμα να βρεθεί μόνο στον τελικό, ενώ θα μπορέσει να δώσει το «παρών» και στα δύο ματς του Final Four (πάντα σε περίπτωση πρόκρισης του Παναθηναϊκού) εάν και εφόσον η σειρά με την Βαλένθια οδηγηθεί στα πέντε παιχνίδια.

Η ανακοίνωση της Euroleague

«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την ακόλουθη πειθαρχική απόφαση σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στο Game 2 των Playoffs της EuroLeague 2026.