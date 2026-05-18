Συνάντηση με τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Ραφαήλ Παγώνη είχε ο Τι Τζέι Σορτς, με τον παίκτη του Παναθηναϊκού να περνά ποιοτικό χρόνο στο διάλειμμα από τις υποχρεώσεις.

Μετά την επικράτηση επί της Μυκόνου, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν ρεπό. Το διάλειμμα αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος συναντήθηκε με τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Ραφαήλ Παγώνη στο court.

Πιο συγκεκριμένα, ο παίκτης των «πράσινων» πέρασε ποιοτικό χρόνο παίζοντας τένις με τον «θρύλο» του αθλήματος και το ανερχόμενο ταλέντο της ελληνικής αντισφαίρισης. Τη συνάντηση αυτή αποκάλυψε ο ίδιος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media.

Μάλιστα, ο Αμερικάνος point guard έκανε και κάποια ράλι με τον νεαρό τενίστα και μετά το τέλος της προπόνησης του χάρισε μία φανέλα. Από τη μεριά του ο Παγώνης χάρισε στον Σορτς μία ρακέτα, γεγονός το οποίο έγινε γνωστό επίσης από τα social media, αποσπώντας πολλά θετικά σχόλια.