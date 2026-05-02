Ο Σάσα Βεζένκοβ έχει δώσει τις δικές του απαντήσεις σε όσους πιστεύουν πως ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ της Μονακό είναι ο «κρυπτονίτης» του.

Ο Σάσα Βεζένκοβ αποτελεί βασικό παράγοντα του άνετου 2-0 του Ολυμπιακού απέναντι στην Μονακό, με τον σταρ της ομάδας του Πειραιά και MVP της σεζόν 2025-2026, να έχει δώσει τις δικές του απαντήσεις στο παρκέ.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ζορίστηκε πολύ στον ημιτελικό του Άμπου Ντάμπι, με τον Τζαρόμ Μπλόσομγκεϊμ να έχει κάνει σπουδαία δουλειά απέναντί του. Αυτό ίσως να τον έκανε και λίγο… υπερβολικό στις δηλώσεις του.

«Για μένα δεν είναι δύσκολο να μαρκάρεις τον Βεζένκοφ. Δεν είναι κακός παίκτης, απλά είναι ο τρόπος που παίζει. Δεν χρησιμοποιεί την μπάλα και δεν ντριμπλάρει» είχε δηλώσει στο Triple Threat Show τον περασμένο Δεκέμβρη, κάτι που ο Σάσα Βεζένκοβ πάντως δεν μπήκε στην διαδικασία να απαντήσει.

«Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Είναι καινούρια μόδα μάλλον να μιλάει ο ένας για τον άλλο. Εγώ δείχνω ό,τι έχω με τη δουλειά μου», είχε δηλώσει πριν το πρώτο παιχνίδι των Play Offs απέναντι στην Μονακό ο Σάσα Βεζένκοβ.

Και ακριβώς αυτό έκανε. Μίλησε με τις πράξεις του και την δουλειά του, οδηγώντας τον Ολυμπιακό σε ένα άνετο 2-0 απέναντι στην Μονακό.

Σε αυτά τα δύο παιχνίδια τα στατιστικά του Σάσα Βεζένκοβ ήταν… οσκαρικά. 20.5 πόντοι με 72.7% στα δίποντα, 57.1% στα τρίποντα, 4.5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 21.5 στην αξιολόγηση.

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως ο Σάσα Βεζένκοβ έβαλε τέλος στις συζητήσεις περί… «κρυπτονίτη», καθώς ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που προσπάθησαν σε αυτά τα ματς να τον μαρκάρουν, δεν μπόρεσαν να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους.

Η αλήθεια είναι πως στο τρίτο ματς ο Μπλόσομγκεϊμ και η Μονακό μπορούν να σώσουν τα προσχήματα και με μια καλή εμφάνιση να βάλουν κάποια πίεση στον Σάσα Βεζένκοβ. Παρόλα αυτά, επί του παρόντος τουλάχιστον, δείχνει δύσκολο το να κατεβάσει ταχύτητα, τόσο ο Σάσα, όσο και ολόκληρος ο Ολυμπιακός.

