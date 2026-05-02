Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση, με το πρόγραμμα του Σαββάτου να έχει ατομικές προπονήσεις για τους παίκτες και θεραπεία για τον Τάισον Γουόρντ.

Στον Ολυμπιακό αφήνουν πίσω τους τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς απέναντι στην Μονακό και σιγά - σιγά, στρέφουν το βλέμμα τους στο Game 3 του Μονακό (5/5).

Το Σάββατο (2/5) το πρόγραμμα είχε ατομικές προπονήσεις για τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίες φυσικά έγιναν μαζί με το προπονητικό επιτελείο.

Από εκεί και πέρα, ο Τάισον Γουόρντ έκανε ξανά θεραπεία, προκειμένου να ξεπεράσει το μικροπρόβλημα στη μέση και να μπορέσει να δώσει το παρών στο παιχνίδι της Τρίτης.

Ο Ολυμπιακός πετά την Δευτέρα (4/5, 17:00) για το Μονακό, με τους Ερυθρόλευκους να μετρούν αντίτροφα για την μεγάλη αναμέτρηση, στην οποία θέλουν να πάρουν ακόμη μια νίκη και να τελειώσουν την υπόθεση πρόκριση με 3-0.