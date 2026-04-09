Η βαθμολογία της EuroLeague, όπως διαμορφώθηκε μετά την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκόε δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βαλένθια, με την ομάδα του Έργκιν Άταμαν να γνωρίζει την ήττα στη Βαλένθια με 102-84. Αυτό το αποτέλεσμα έριξε τους Πράσινους στο 21-16, με την εξάδα να είναι πλέον ανοιχτή για το τριφύλλι.

Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός έχοντας πλήθος κόσμου στο πλευρό του στη Σόφια της Βουλγαρίας, επικράτησε με 85-89 της Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία στάθηκε ισάξια απέναντι στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται... αγκαλιά με την πρώτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague, με μία αγωνιστική να απομένει.

Η 36η αγωνιστική

09/04

10/04

Μονακό - Μπαρτσελόνα (20:30)

Ντουμπάι - Εφές (21:00)

Βίρτους - Μπασκόνια (21:30)

Παρτίζαν - Ζάλγκιρις (21:30)

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)

Η Κατάταξη

Ολυμπιακός 25-12 Βαλένθια 24-13 Ρεάλ Μαδρίτης 23-14 Φενέρμπαχτσε 23-14 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14 Ζάλγκιρις 21-15 Παναθηναϊκός 21-16 Μονακό 20-16 Ερυθρός Αστέρας 20-16 Μπαρτσελόνα 20-16 Ντουμπάι 19 -17 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19 Μπάγερν Μονάχου 17-20 Αρμάνι Μιλάνο 17-20 Παρτίζαν 15-21 Παρί 15-22 Βίρτους Μπολόνια 13-23 Μπασκόνια 12-24 Αναντολού Εφές 11-25 Βιλερμπάν 8-28

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Η Επόμενη αγωνιστική (38η)

16/4

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 21:45

17/4

Ντουμπάι – Βαλένθια 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 20:30

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 21:30