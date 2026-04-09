Βαθμολογία EuroLeague: Έτσι διαμορφώθηκε μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκόε δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βαλένθια, με την ομάδα του Έργκιν Άταμαν να γνωρίζει την ήττα στη Βαλένθια με 102-84. Αυτό το αποτέλεσμα έριξε τους Πράσινους στο 21-16, με την εξάδα να είναι πλέον ανοιχτή για το τριφύλλι.
Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός έχοντας πλήθος κόσμου στο πλευρό του στη Σόφια της Βουλγαρίας, επικράτησε με 85-89 της Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία στάθηκε ισάξια απέναντι στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται... αγκαλιά με την πρώτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague, με μία αγωνιστική να απομένει.
Η 36η αγωνιστική
09/04
- Xάποελ - Ολυμπιακός 85-89
- Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης 69-74
- Αρμάνι - Μπάγερν 84-94
- Βαλένθια - Παναθηναϊκός 102-84
- Παρί - Μακάμπι 113-80
10/04
- Μονακό - Μπαρτσελόνα (20:30)
- Ντουμπάι - Εφές (21:00)
- Βίρτους - Μπασκόνια (21:30)
- Παρτίζαν - Ζάλγκιρις (21:30)
- Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)
Η Κατάταξη
- Ολυμπιακός 25-12
- Βαλένθια 24-13
- Ρεάλ Μαδρίτης 23-14
- Φενέρμπαχτσε 23-14
- Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14
- Ζάλγκιρις 21-15
- Παναθηναϊκός 21-16
- Μονακό 20-16
- Ερυθρός Αστέρας 20-16
- Μπαρτσελόνα 20-16
- Ντουμπάι 19 -17
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19
- Μπάγερν Μονάχου 17-20
- Αρμάνι Μιλάνο 17-20
- Παρτίζαν 15-21
- Παρί 15-22
- Βίρτους Μπολόνια 13-23
- Μπασκόνια 12-24
- Αναντολού Εφές 11-25
- Βιλερμπάν 8-28
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).
Η Επόμενη αγωνιστική (38η)
16/4
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 21:05
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 21:15
Παρτίζαν – Μπασκόνια 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 21:45
17/4
Ντουμπάι – Βαλένθια 19:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 20:30
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 21:30
