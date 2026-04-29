Τζόσεφ: «Είμαι χαρούμενος που ήμουν ο εαυτός μου»

Ο Κόρι Τζόσεφ μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη γεμάτη εμφάνισή του κόντρα στη Μονακό στο Game 1 στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του στο κατάμεστο ΣΕΦ απέναντι στη Μονακό και πήρε το πρώτο παιχνίδι της σειράς των Playoffs της EuroLeague.

Μάλιστα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε τη χαρά να δει πολλούς πρωταγωνιστές να αλλάζουν σκυτάλη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ ανάμεσά τους ξεχώρισε και με διαφορά ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος μίλησε για την εμφάνισή του στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά

Για την αποθέωση στα social media: «Είμαι απλά χαρούμενος που ήμουν ο εαυτός μου. Παίζω μπάσκετ επαγγελματικά εδώ και πολλά χρόνια και το να φέρνω την ενέργειά μου και να επηρεάζω το παιχνίδι, κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο είναι το στοιχείο μου».

Για το αν αισθάνεται καλύτερα τώρα: «Σίγουρα. Καθημερινά νιώθω όλο και καλύτερα, αλλά είναι η ώρα των Playoffs και πρέπει ο καθένας μας να φέρνει το πιο σπουδαίο παιχνίδι του».

Για το αν απόλαυσε το πρώτο του παιχνίδι στα Playoffs: «Το έκανα πράγματι. Ήμουν χαρούμενος που ήταν εντός έδρας. Οι φίλαθλοί μας ήταν απίστευτοι. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου. Ένιωσα τον ηλεκτρισμό της εξέδρας και το να τους βλέπουμε, μας έδωσε αλήθεια πάρα πολλά. Το εκτιμούμε πραγματικά και ελπίζουμε να είναι έτσι το ΣΕΦ και στο Game 2».

Για το τι χρειάζεται προσοχή στο Game 2: «Το παιχνίδι είναι πλέον πνευματικό. Η νίκη είναι νίκη, είναι καλή και προφανώς είναι αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Όμως κάποιες φορές δεν πρέπει να μένεις πολύ στο πώς κέρδισες ή στο πώς έχασες. Αυτοί θα βγουν δυνατά με στόχο να χτυπήσουν πρώτοι και να παίξουν σήμερα. Όσον αφορά εμάς, πρέπει να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο και ξεχάσουμε το χθεσινό. Είναι μια σειρά best-of-five και επικρατεί αυτός που φτάνει στις 3 νίκες. Επομένως έχουμε να επιστρέψουμε στη δουλειά, αν θέλουμε να φτάσουμε εκεί».