Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τις αναμετρήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα playoffs της Euroleague.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ανοίγει με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00, ενώ στις 18:00 ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Κρίσιμη μέρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague, με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται τη Μονακό για να κάνουν το 2-0 στη σειρά των playoffs. Τζάμπολ στις 21:00, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports 4. Αργότερα, στις 21:45, η ομάδα του Εργκίν Άταμαν αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ισπανία, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Nova Sports prime.

Στο τρίτο παιχνίδι της ημέρας, η Φενέρμπαχτσε τίθεται αντιμέτωπη με τη Ζάλγκιρις (20:45, Nova Sports 5).

Αμέσως μετά, στις 22:45, μην χάσετε το Gazz Floor by Novibet με όλο το ρεπορτάζ από τα παιχνίδια και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Στο ποδόσφαιρο, ξεκινούν τα ημιτελικά σε Europa League και Conference League, με το Νότιγχαμ Φόρεστ - Αστον Βίλα να ξεχωρίζει. Σέντρα στις 22:00, με το ματς να μεταδίδεται από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 2. Αντίστοιχα, στην τρίτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση, η Ράγιο Βαγιεκάνο φιλοξενεί το Στρασβούργο την ίδια ώρα, με την αναμέτρηση να είναι live στο Cosmote Sport 8.

