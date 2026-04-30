Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (30/4) Game 2 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μονακό.

Playoffs πράξη δεύτερη απόψε (30/4) για Ολυμπιακό και Μονακό, με τις δυο ομάδες να τα λένε ξανά, 48 ώρες μετά την πρώτη μεταξύ τους μάχη που βρήκε νικητές τους Πειραιώτες 91-70.

Έτσι, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να κάνει το 2-0 στη σειρά και να πάρει σαφές προβάδισμα πρόκρισης στο Final 4 της Euroleague, που θυμίζουμε θα γίνει στην Αθήνα. Αν τα καταφέρει, θα έχει υπερασπιστεί την έδρα του, αφού και η αποψινή αναμέτρηση διεξάγεται στο ΣΕΦ.

Το τζάμπολ του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 21:00 και η μετάδοση θα γίνει από το Novasports 4.