Ολυμπιακός - Μονακό: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Playoffs πράξη δεύτερη απόψε (30/4) για Ολυμπιακό και Μονακό, με τις δυο ομάδες να τα λένε ξανά, 48 ώρες μετά την πρώτη μεταξύ τους μάχη που βρήκε νικητές τους Πειραιώτες 91-70.
Έτσι, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να κάνει το 2-0 στη σειρά και να πάρει σαφές προβάδισμα πρόκρισης στο Final 4 της Euroleague, που θυμίζουμε θα γίνει στην Αθήνα. Αν τα καταφέρει, θα έχει υπερασπιστεί την έδρα του, αφού και η αποψινή αναμέτρηση διεξάγεται στο ΣΕΦ.
Το τζάμπολ του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 21:00 και η μετάδοση θα γίνει από το Novasports 4.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.