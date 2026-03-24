Η «AS» παρουσίασε ένα εκτενές ρεπορτάζ για το μέλλον του Σιλβέν Φρανσίσκο, συνδέοντας τον Γάλλο με τον Ολυμπιακό!

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του ερχόμενου καλοκαιριού, με την Μπαρτσελόνα να θέλει πολύ να τον κάνει δικό της, όμως, σύμφωνα με την «AS», ο Ολυμπιακός εμπλέκεται δυναμικά στην υπόθεση.

Επί της ουσίας, το εν λόγω δημοσίευμα ανατρέπει τα μέχρι τώρα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει και ανέφεραν ότι ο Φρανσίσκο βρίσκεται ένα βήμα από την Μπαρτσελόνα. Συγκεκριμένα τονίζεται σε αυτό ότι ο Ολυμπιακός έχει εμπλακεί κι εκείνος στην υπόθεση, χωρίς να είναι υπάρχει κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Άλλωστε ο ίδιος ο Φρανσίσκο έχει αποφύγει να απαντήσει σε ερώτηση για το μέλλον του.

«Θα ήταν καλύτερο να μη βγαίνει τίποτα, να σιωπήσουν όλα μέχρι να παίξουμε το τελευταίο παιχνίδι, είτε στην κανονική περίοδο είτε στα πλέι-οφ. Υπάρχουν παίκτες που δεν μπορούν να κρατήσουν το ίδιο επίπεδο συγκέντρωσης μέσα σε τόσες φήμες. Δεν είμαστε ρομπότ, είμαστε άνθρωποι. Δεν θα μπούμε σε εκατό παιχνίδια και θα παίξουμε καλά και στα εκατό», είχε αναφέρει ο Σιλβέν Φρανσίσκο.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο στη φετινή Euroleague, είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς γκαρντ της διοργάνωσης, αφού είναι 4ος σε PIR με 20 ανά αγώνα, ενώ μετρά 17,1 πόντους και 6,4 ασίστ κατά μέσο όρο.