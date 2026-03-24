Στον Ολυμπιακό κινούνται με γοργούς ρυθμούς για το θέμα του πάγκου ενόψει της νέας σεζόν, με σύντομα να αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta.

Ο Ολυμπιακός, μετά τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό, έχει βάλει στο φουλ της μηχανές, προκειμένου να εμφανιστεί βελτιωμένος τη νέα σεζόν, κάνοντας όλες τις απαραίτητες αλλαγές, Μια από αυτές θα είναι και η θέση του προπονητή.

Η Φρόσω Δρακάκη ανέλαβε το δύσκολο έργο να οδηγήσει τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2025-26, ξεκίνησε με τον τίτλο στο Σούπερ Καπ, όμως η συνέχεια δεν ήταν ίδια, καθώς, παρά την καλή πορεία στην Ευρώπη, εντός των συνόρων γνώρισε 4 ήττες από τον Παναθηναϊκό, μένοντας εκτός τελικών

Ακόμη εκκρεμεί μια συζήτηση της Φρόσως Δρακάκη με την διοίκηση του Ολυμπιακού, όμως το ενδεχόμενο να συνεχίσουν μαζί και τη νέα σεζόν μοιάζει πολύ δύσκολο, με τον Ολυμπιακό, όπως όλα δείχνουν, να κοιτάζει προς το εξωτερικό για τον αντικαταστάτη.

Το δεδομένο πάντως είναι πως σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις στην υπόθεση, καθώς στον Ολυμπιακό θέλουν να κλείσει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό το κεφάλαιο και να συνεχίσουν τον σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν.

Στον Ολυμπιακό υπάρχει μια λίστα με υποψηφίους, που άπαντες ενέκριναν την μεταγραφή Μόργκαν Μάλι, κίνηση που αποκάλυψες με ρεπορτάζ του το Gazzetta.

