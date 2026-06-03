Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Game 1: Ερυθρόλευκη κυριαρχία ή πράσινη απάντηση; | Gazz Floor by Novibet
To Gazz Floor by Novibet σας φέρνει το Game 1 των τελικών στο πιάτο σας!
Λίγο πριν το τέλος του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, οι Αντώνης Καλκαβουρας, Δημήτρης Κωνστανινίδης, Νίκος Παπαδογιαννης και φυσικά οι Ιωάννης Παπαπέτρου και Hoopfellas σχολιάζουν όλα όσα έχουν να κάνουν με τον πρώτο τελικό.
Αχιλλέας Μαυροδόντης και Ευτυχία Οικονομίδου μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ από το ΣΕΦ, ενώ ο Γιώργος Κούβαρης από το Newsroom του Gazzetta παραθέτει τις πληροφορίες και το σχόλιό του.
Ραντεβού λίγο μετά τις 22:30 στο Gazz Floor by Novibet!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.