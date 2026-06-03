Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Game 1: Ερυθρόλευκη κυριαρχία ή πράσινη απάντηση; | Gazz Floor by Novibet

To Gazz Floor by Novibet σας φέρνει το Game 1 των τελικών στο πιάτο σας! Πριν το φινάλε του Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

To Gazz Floor by Novibet σας φέρνει το Game 1 των τελικών στο πιάτο σας!

Λίγο πριν το τέλος του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, οι Αντώνης Καλκαβουρας, Δημήτρης Κωνστανινίδης, Νίκος Παπαδογιαννης και φυσικά οι Ιωάννης Παπαπέτρου και Hoopfellas σχολιάζουν όλα όσα έχουν να κάνουν με τον πρώτο τελικό.

Αχιλλέας Μαυροδόντης και Ευτυχία Οικονομίδου μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ από το ΣΕΦ, ενώ ο Γιώργος Κούβαρης από το Newsroom του Gazzetta παραθέτει τις πληροφορίες και το σχόλιό του.

Ραντεβού λίγο μετά τις 22:30 στο Gazz Floor by Novibet!